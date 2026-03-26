Суд отменил решение о локальном банкротстве польского концерна Orlen

2026-03-26T12:40+0300

МОСКВА, 26 мар – ПРАЙМ. Девятый арбитражный апелляционный суд отменил решение, которым Арбитражный суд Москвы в ноябре ввел в отношении польского нефтяного концерна Orlen локальное производство по делу о банкротстве – конкурсное производство имущественной массы, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Суд удовлетворил апелляционные жалобы на решение первой инстанции, поданные Генеральной прокуратурой России и "Газпромом". "Решение... отменить, производство по делу о банкротстве... прекратить", - огласил резолютивную часть постановления председательствующий судья Антон Маслов.

