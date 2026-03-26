Суд отменил решение о локальном банкротстве польского концерна Orlen - 26.03.2026, ПРАЙМ
Суд отменил решение о локальном банкротстве польского концерна Orlen
Суд отменил решение о локальном банкротстве польского концерна Orlen - 26.03.2026, ПРАЙМ
Суд отменил решение о локальном банкротстве польского концерна Orlen
Девятый арбитражный апелляционный суд отменил решение, которым Арбитражный суд Москвы в ноябре ввел в отношении польского нефтяного концерна Orlen локальное... | 26.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-26T12:40+0300
2026-03-26T12:40+0300
МОСКВА, 26 мар – ПРАЙМ. Девятый арбитражный апелляционный суд отменил решение, которым Арбитражный суд Москвы в ноябре ввел в отношении польского нефтяного концерна Orlen локальное производство по делу о банкротстве – конкурсное производство имущественной массы, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Суд удовлетворил апелляционные жалобы на решение первой инстанции, поданные Генеральной прокуратурой России и "Газпромом". "Решение... отменить, производство по делу о банкротстве... прекратить", - огласил резолютивную часть постановления председательствующий судья Антон Маслов.
россия, москва, orlen, газпром
Происшествия, РОССИЯ, МОСКВА, Orlen, Газпром
12:40 26.03.2026
 
Суд отменил решение о локальном банкротстве польского концерна Orlen

Апелляционный суд отменил решение о локальном банкротстве польского Orlen

МОСКВА, 26 мар – ПРАЙМ. Девятый арбитражный апелляционный суд отменил решение, которым Арбитражный суд Москвы в ноябре ввел в отношении польского нефтяного концерна Orlen локальное производство по делу о банкротстве – конкурсное производство имущественной массы, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Суд удовлетворил апелляционные жалобы на решение первой инстанции, поданные Генеральной прокуратурой России и "Газпромом".
"Решение... отменить, производство по делу о банкротстве... прекратить", - огласил резолютивную часть постановления председательствующий судья Антон Маслов.
 
ПроисшествияРОССИЯМОСКВАOrlenГазпром
 
 
