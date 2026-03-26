Ормузский кризис бросил России вызов, о котором никто и не думал - 26.03.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Военная эскалация вокруг Ирана уже влияет на мировую экономику гораздо шире, чем кажется на первый взгляд. Если внимание рынков традиционно сосредоточено на нефти и газе, то менее очевидная, но потенциально более чувствительная зона риска связана с рынком минеральных удобрений.Перебои судоходства в Ормузском проливе затрагивают поставки газа, аммиака и азотных удобрений из стран Персидского залива — одного из ключевых центров мировой химической промышленности. Поскольку именно удобрения лежат в основе современной аграрной модели, любые нарушения цепочек поставок быстро транслируются в рост себестоимости в сельском хозяйстве и, в конечном счете, в повышение мировых цен на продовольствие.Ормузский пролив и рынок удобрений: как военная эскалация нарушает глобальные поставкиОрмузский пролив является одним из ключевых транспортных узлов мировой торговли не только энергоресурсами, но и химической продукцией. Через этот узкий морской коридор проходит около 30–33 процентов мировой морской торговли удобрениями, а также значительная часть экспортных потоков стран Персидского залива, включая серу, природный газ и аммиак.По данным Международной ассоциации производителей удобрений, государства региона — прежде всего Саудовская Аравия, Катар, Оман и ОАЭ — обеспечивают около 15–20 процентов мирового экспорта азотных удобрений, а сам Персидский залив остается одним из крупнейших центров их производства. Например, Саудовская Аравия и Катар входят в число крупнейших мировых экспортеров аммиака, который является базовым сырьем для производства карбамида — одного из наиболее распространенных удобрений в мире. В сегменте именно карбамида доля стран Персидского залива достигает примерно 30–34 процентов мировой торговли.Причина такой концентрации производства связана с доступом к дешевому природному газу. Газ является основным сырьем для производства аммиака — базового компонента азотных удобрений, на долю которых приходится более 55–60 процентов мирового рынка минеральных удобрений. При этом на природный газ ложится примерно 60–80 процентов себестоимости производства аммиака, что делает регионы с крупными газовыми запасами естественными центрами химической индустрии. Именно поэтому страны Персидского залива сформировали крупные экспортные кластеры удобрений, ориентированные прежде всего на рынки Азии и Африки, где сосредоточена значительная часть мирового сельскохозяйственного производства.Военная напряженность вокруг Ирана и возможные длительные ограничения судоходства в Ормузском проливе создают риск серьезных перебоев в этих поставках. Если логистические цепочки будут нарушены, мировой рынок удобрений может столкнуться с выпадением значительной части экспортных объемов.В такой ситуации возрастает значение альтернативных поставщиков, включая Россию, которая входит в число крупнейших производителей минеральных удобрений в мире. По данным Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ), Россия в целом обеспечивает около 15 процентов мирового экспорта удобрений, не менее 15 процентов экспортных поставок азотных удобрений, а в отдельных сегментах, таких как калийные удобрения, ее доля достигает примерно 20 процентов.В условиях возможных перебоев поставок из стран Персидского залива это делает российскую химическую промышленность одним из ключевых элементов глобальной продовольственной стабильности и одним из потенциальных бенефициаров перераспределения глобальных поставок, хотя масштаб такого эффекта будет зависеть от логистических возможностей и внутренней политики регулирования экспорта.Удобрения как скрытый фактор мировой продовольственной инфляцииМинеральные удобрения остаются одним из ключевых факторов современной аграрной экономики. По оценкам Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO) и отраслевых исследований, применение удобрений обеспечивает около 45–60 процентов прироста мировой урожайности, достигнутого в сельском хозяйстве за последние десятилетия.При этом в структуре издержек фермерских хозяйств удобрения занимают заметную долю. Например, в производстве зерновых их доля может достигать 15–20 процентов себестоимости, а для отдельных культур, включая кукурузу и пшеницу, в некоторых регионах и при пиковых ценах на удобрения эта доля может превышать 20 процентов. Поэтому любые перебои на рынке удобрений почти автоматически транслируются в рост себестоимости сельскохозяйственной продукции.Особенно чувствительными к таким изменениям оказываются крупнейшие аграрные экономики мира, которые в значительной степени зависят от импорта удобрений. Например, Бразилия — один из крупнейших мировых экспортеров сои и кукурузы — импортирует около 80–85 процентов используемых минеральных удобрений, а Индия закупает на внешних рынках более 60 процентов потребляемых фосфорных и калийных удобрений, а конкретно по калию практически полностью зависит от импорта. В странах Африки зависимость от внешних поставок в ряде случаев превышает 70–80 процентов, что делает сельское хозяйство особенно уязвимым к логистическим сбоям и ценовым скачкам на мировом рынке. Именно поэтому любые нарушения экспортных потоков удобрений способны быстро распространяться по глобальной продовольственной системе.Россия на рынке удобрений: возможности роста и структурные ограниченияРоссия занимает одно из ключевых мест в мировой индустрии минеральных удобрений. По данным РАПУ, ежегодное производство удобрений в стране составляет в среднем по годам порядка 55–60 миллионов тонн, что делает Россию одним из крупнейших производителей этой продукции в мире. При этом значительная часть выпуска ориентирована на внешний рынок: объем экспорта российских удобрений доходит в среднем по годам примерно до 35–40 миллионов тонн в год, в отдельные периоды превышая этот уровень. Благодаря этому российские компании играют важную роль в обеспечении аграрных рынков Азии, Латинской Америки и Африки.Крупнейшими покупателями российской продукции остаются Бразилия и Индия, а также, в зависимости от конъюнктуры рынка, Китай — страны, которые входят в число крупнейших сельскохозяйственных производителей мира и ежегодно импортируют миллионы тонн удобрений. Только Бразилия ежегодно закупает на внешнем рынке около 30–35 миллионов тонн удобрений.Однако рост российского экспорта в условиях глобального дефицита удобрений сталкивается с рядом структурных ограничений. Прежде всего перед Россией возникает сложная задача балансирования между экспортом и обеспечением внутреннего аграрного сектора, который ежегодно потребляет более 10–12 миллионов тонн минеральных удобрений. Государство периодически вводит механизмы регулирования экспорта, включая квоты и ценовые соглашения, чтобы обеспечить стабильные поставки аграрному сектору. Поэтому даже при росте мирового спроса российские компании не всегда могут быстро нарастить экспортные объемы.Новая роль России на рынке удобрений и аграрной продукцииКризис вокруг Ормузского пролива меняет не только рынок удобрений, но и саму логику мировой продовольственной безопасности. Уже в первые недели военной эскалации цены на удобрения пошли вверх. По оценке S&P Global, они выросли примерно на 10 процентов, а трафик через Ормузский пролив упал на 75 процентов в течение нескольких дней.Одновременно на мировом рынке продовольствия исчез запас прочности: индекс продовольственных цен FAO в феврале 2026 года поднялся до 125,3 пункта, прибавив 0,9 процента за месяц. Это важно потому, что новый шок приходит не в пустоту. Мировая система уже вошла в фазу повышенной чувствительности к сбоям в логистике, поставках сырья и аграрных ресурсах.Для России это означает, что рынок удобрений и рынок зерна начинают работать как единый геоэкономический контур, где спрос на российскую продукцию может расти сразу по двум направлениям — на агрохимию и на продовольственные товары.Но именно здесь и появляется главный стратегический нюанс. Россия действительно усиливает позиции. По данным Росстата, производство минеральных удобрений по итогам 2025 года выросло на 3,5 процента и достигло 65,4 миллиона тонн. При этом согласно прогнозу РАПУ и оценкам профильных ведомств, российский экспорт минеральных удобрений в 2026 году должен превысить 46 миллионов тонн.Однако эти цифры не означают, что Россия способна без ограничений заместить выпадающие объемы стран Персидского залива. Российская система уже работает в режиме балансировки между внешним спросом и внутренним аграрным рынком. Правительство продлевало экспортные квоты на удобрения, чтобы защитить внутренние цены и доступность продукции для сельхозпроизводителей. Это означает, что Россия одновременно получает окно возможностей и сталкивается с потолком роста: мировой рынок будет требовать больше российских удобрений, но внутренняя продовольственная стабильность будет требовать сдержанности в экспорте.Именно поэтому в новой конфигурации выигрывать будут не те страны, у кого просто больше сырья, а те, кто умеет управлять всей цепочкой — от производства и логистики до экспорта и внутреннего рынка. Для России это означает переход от простой роли поставщика к роли системного стабилизатора, то есть производителя удобрений, экспортера зерна и участника новой продовольственной архитектуры.Но такой статус потребует не только расширения экспорта, но и более сложной политики. Необходимо будет развивать логистику и транспортную инфраструктуру, точно настраивать экспортные режимы, защищать внутренний аграрный рынок и координировать промышленную, аграрную и внешнеторговую политики.Таким образом, ормузский кризис предоставляет России не "подарок от рынка", а задает экзамен на способность превратить сырьевое и аграрное преимущество в устойчивое геоэкономическое влияние.Автор: Алексей Лерон, независимый финансово-экономический эксперт, кандидат экономических наук

