ВС отклонил жалобу на передачу России патентов на углеродные нанотрубки
2026-03-26T10:58+0300
МОСКВА, 26 мар – ПРАЙМ. Верховный суд России отказал новосибирской компании "Универсальные добавки", просившей пересмотреть судебные акты Суда по интеллектуальным правам (СИПа), который по заявлению Генеральной прокуратуры РФ лишил люксембургскую MCD Technologies S.A.R.L. прав на три патента, описывающих методы создания углеродных нанотрубок и других наноструктур, и передал эти патенты Российской Федерации, следует из материалов дела, имеющихся у РИА Новости, Генпрокуратура в иске указала, что результаты интеллектуальной деятельности были получены за счет федерального бюджета. По мнению ведомства, бывшие сотрудники новосибирского Института теплофизики Михаил Предтеченский, Олег Тухто и Илья Коваль, имея доступ к материалам исследований и корыстные цели, оформили спорные патенты на подконтрольную им компанию. Речь идет о патентах на методы синтеза из графена углеродных нанотрубок, углеродных наноструктур, полых углеродных наночастиц и углеродного наноматериала. Авторами изобретений в материалах Роспатента указаны Предтеченский, Тухто и Коваль. Действие одного патента отсчитывается с 2011 года, двух других – с 2013 года. Патентообладателем сейчас значится Российская Федерация. В материалах дела говорится, что ООО "Универсальные добавки" считает себя правопреемником ООО "МНЦТЭ", по заданию и контролем которого Предтеченский, Тухто и Коваль якобы создали свои изобретения. Судья ВС РФ Рамзия Хатыпова, изучив кассацию компании, подчеркнула, что истцом доказано создание "спорных изобретений при выполнении работ по государственному контракту в ИТ СО РАН в рамках служебных обязанностей его работников". Люксембургская компания-ответчик владеет компанией OCSiAl, которая производит углеродные нанотрубки из графена. ОCSiAl - бывшая портфельная компания "Роснано". Она была основана в 2010 году в Новосибирске. В феврале 2020 года OCSiAl запустила в Новосибирске Graphetron 50 – крупнейшую в мире установку по синтезу графеновых нанотрубок. На тот момент производственные мощности компании оценивались в 80 тонн нанотрубок в год (97% мировых мощностей). Одностенные углеродные нанотрубки - это универсальные наномодификаторы, улучшающие механические свойства, электро- и теплопроводность различных материалов. OCSiAl разрабатывает технологические решения на основе нанотрубок для электрохимических источников тока, эластомеров, красок и покрытий, композитов, пластика.
ВС отклонил жалобу на передачу России патентов на углеродные нанотрубки

