Минтранс опубликовал проект о введении на РЖД принципа "вези или плати" - 26.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260326/perevozki-868636448.html
Минтранс опубликовал проект о введении на РЖД принципа "вези или плати"
2026-03-26T10:31+0300
2026-03-26T10:32+0300
бизнес
россия
рф
железнодорожные перевозки
минтранс рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859905772_0:162:3067:1887_1920x0_80_0_0_366a4168c74984f8deb802fe5a8e6417.jpg
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859905772_167:0:2898:2048_1920x0_80_0_0_cc976f7f3e7875ded252685b1db0aea3.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, рф, железнодорожные перевозки, минтранс рф
Бизнес, РОССИЯ, РФ, железнодорожные перевозки, Минтранс РФ
10:31 26.03.2026 (обновлено: 10:32 26.03.2026)
 
© РИА Новости . Игорь Онучин | Перейти в медиабанкЖелезнодорожные пути сортировочной станции
Железнодорожные пути сортировочной станции - ПРАЙМ, 1920, 26.03.2026
Железнодорожные пути сортировочной станции . Архивное фото
© РИА Новости . Игорь Онучин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Минтранс России опубликовал новый проект о введении для грузоперевозок принципа "вези или плати" договоров (take-or-pay) на железных дорогах России, подписание документов в рамках нового правила будет на добровольной основе и не коснётся старых заключенных договоров, сообщили РИА Новости в министерстве.
Ранее Минтранс публиковал проект, касающийся введения этого принципа, осенью 2025 года. Согласно информации на сайте проектов нормативных правовых актов, там был размещен текст проекта и пояснительная записка, но что документ был принят – не указано.
"Минтранс России разместил на общественное обсуждение проект федерального закона "О внесении изменений в "Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации". Проект разработан в рамках Стратегии пространственного развития. Законопроект формирует нормативно-правовую базу для принципа "вези или плати" на железнодорожном транспорте. Данный механизм устанавливает взаимную ответственность между грузоотправителем и перевозчиком", - сообщили в Минтрансе РФ в четверг.
Так, при заключении долгосрочного договора перевозки грузоотправитель обязуется предъявить фиксированный объём груза и оплатить его независимо от того, был ли этот объём фактически предоставлен.
Такие гарантии, пояснили в Минтрансе, обеспечат условия для динамичного развития не только компаний-грузоотправителей, но и перевозчиков. Там нацелены на то, что нововведение повысит рациональность загрузки существующей железнодорожной инфраструктуры, а гарантированный вывоз продукции в согласованных объёмах позволит предприятиям планировать производство и сбыт продукции на долгосрочную перспективу.
"Заключение договоров по принципу "вези или плати" будет осуществляться на добровольной основе. Новые правила не будут распространяться на договоры, заключенные ранее", - отметили в Минтрансе РФ.
Президент Национального исследовательского центра перевозок и инфраструктуры Павел Иванкин называет "вези или плати" одной из возможных форм взаимодействия владельца инфраструктуры и грузовладельца. Владелец инфраструктуры, говорит эксперт, заинтересован в том, чтобы те объемы инфраструктуры, которые запланированы к использованию в рамках планируемого периода, были использованы на 100%.
"Грузовладельцы, аналогично, заинтересованы в том, чтобы принятые планы были трансформированы в конкретные перевозки. Договоры "вези или плати" при условии взаимной ответственности сторон могут выступить инструментом урегулирования данного конфликта. При этом важными условиями внедрения модели "Вези или плати" являются: добровольность договора, прозрачность принятия решений и документооборота", - считает Иванкин.
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала