Минтранс опубликовал проект о введении на РЖД принципа "вези или плати"

2026-03-26T10:31+0300

МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Минтранс России опубликовал новый проект о введении для грузоперевозок принципа "вези или плати" договоров (take-or-pay) на железных дорогах России, подписание документов в рамках нового правила будет на добровольной основе и не коснётся старых заключенных договоров, сообщили РИА Новости в министерстве. Ранее Минтранс публиковал проект, касающийся введения этого принципа, осенью 2025 года. Согласно информации на сайте проектов нормативных правовых актов, там был размещен текст проекта и пояснительная записка, но что документ был принят – не указано. "Минтранс России разместил на общественное обсуждение проект федерального закона "О внесении изменений в "Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации". Проект разработан в рамках Стратегии пространственного развития. Законопроект формирует нормативно-правовую базу для принципа "вези или плати" на железнодорожном транспорте. Данный механизм устанавливает взаимную ответственность между грузоотправителем и перевозчиком", - сообщили в Минтрансе РФ в четверг. Так, при заключении долгосрочного договора перевозки грузоотправитель обязуется предъявить фиксированный объём груза и оплатить его независимо от того, был ли этот объём фактически предоставлен. Такие гарантии, пояснили в Минтрансе, обеспечат условия для динамичного развития не только компаний-грузоотправителей, но и перевозчиков. Там нацелены на то, что нововведение повысит рациональность загрузки существующей железнодорожной инфраструктуры, а гарантированный вывоз продукции в согласованных объёмах позволит предприятиям планировать производство и сбыт продукции на долгосрочную перспективу. "Заключение договоров по принципу "вези или плати" будет осуществляться на добровольной основе. Новые правила не будут распространяться на договоры, заключенные ранее", - отметили в Минтрансе РФ. Президент Национального исследовательского центра перевозок и инфраструктуры Павел Иванкин называет "вези или плати" одной из возможных форм взаимодействия владельца инфраструктуры и грузовладельца. Владелец инфраструктуры, говорит эксперт, заинтересован в том, чтобы те объемы инфраструктуры, которые запланированы к использованию в рамках планируемого периода, были использованы на 100%. "Грузовладельцы, аналогично, заинтересованы в том, чтобы принятые планы были трансформированы в конкретные перевозки. Договоры "вези или плати" при условии взаимной ответственности сторон могут выступить инструментом урегулирования данного конфликта. При этом важными условиями внедрения модели "Вези или плати" являются: добровольность договора, прозрачность принятия решений и документооборота", - считает Иванкин.

