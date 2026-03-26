Россия удерживает лидерство в платежных технологиях, заявила Набиуллина
Россия удерживает лидерство в платежных технологиях, заявила Набиуллина - 26.03.2026, ПРАЙМ
Россия удерживает лидерство в платежных технологиях, заявила Набиуллина
Доля безналичных платежей по итогам прошлого года достигла 88% - это один из самых высоких показателей в мире, который позволяет России удерживать лидерство в... | 26.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-26T13:25+0300
2026-03-26T13:25+0300
2026-03-26T13:25+0300
МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Доля безналичных платежей по итогам прошлого года достигла 88% - это один из самых высоких показателей в мире, который позволяет России удерживать лидерство в платежных технологиях, сказала председатель Банка России Эльвира Набиуллина, представляя в Госдуме годовой отчет ЦБ за 2025 год. "По итогам прошлого года доля безналичных платежей достигла 88%. Это один из самых высоких показателей в мире, который говорит о том, что Россия удерживает лидерство в платежных технологиях", - сказала она. Набиуллина пояснила, что в России очень своевременно был принят закон об универсальном QR-коде. "Люди все чаще платят именно по QR-коду..., несмотря на то, что он один, потребитель сам выбирает, как оплатить - через сервис банка или Систему быстрых платежей, а может в рассрочку или в будущем - цифровым рублем", - сказала глава ЦБ. "Пользователь может сделать выбор, исходя из кэшбэка, удобства, дополнительного сервиса. Во многих странах мира такая модель уже хорошо себя зарекомендовала", - дополнила она. Универсальный или единый QR-код объединит оплату через СБП, банковские сервисы и будущий цифровой рубль в единый стандарт. Для всех банков обязанность обеспечить использование универсального QR-кода вводится с 1 сентября. С этой же даты системно значимые банки и банки, значимые на рынке платежных услуг, а также их клиенты - продавцы товаров, исполнители работ и услуг, владельцы агрегаторов с годовой выручкой более 120 миллионов рублей - обязаны будут обеспечить возможность расчетов цифровыми рублями.
финансы, россия, эльвира набиуллина, банк россия, госдума
Финансы, РОССИЯ, Эльвира Набиуллина, банк Россия, Госдума
Россия удерживает лидерство в платежных технологиях, заявила Набиуллина
Глава ЦБ Набиуллина: доля безналичных платежей в России достигла 88%
МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Доля безналичных платежей по итогам прошлого года достигла 88% - это один из самых высоких показателей в мире, который позволяет России удерживать лидерство в платежных технологиях, сказала председатель Банка России Эльвира Набиуллина, представляя в Госдуме годовой отчет ЦБ за 2025 год.
"По итогам прошлого года доля безналичных платежей достигла 88%. Это один из самых высоких показателей в мире, который говорит о том, что Россия удерживает лидерство в платежных технологиях", - сказала она.
Набиуллина пояснила, что в России очень своевременно был принят закон об универсальном QR-коде. "Люди все чаще платят именно по QR-коду..., несмотря на то, что он один, потребитель сам выбирает, как оплатить - через сервис банка или Систему быстрых платежей, а может в рассрочку или в будущем - цифровым рублем", - сказала глава ЦБ.
"Пользователь может сделать выбор, исходя из кэшбэка, удобства, дополнительного сервиса. Во многих странах мира такая модель уже хорошо себя зарекомендовала", - дополнила она.
Универсальный или единый QR-код объединит оплату через СБП, банковские сервисы и будущий цифровой рубль в единый стандарт.
Для всех банков обязанность обеспечить использование универсального QR-кода вводится с 1 сентября. С этой же даты системно значимые банки и банки, значимые на рынке платежных услуг, а также их клиенты - продавцы товаров, исполнители работ и услуг, владельцы агрегаторов с годовой выручкой более 120 миллионов рублей - обязаны будут обеспечить возможность расчетов цифровыми рублями.