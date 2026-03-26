В Саратове задержали поезд Уфа — Сириус на четыре часа
В Саратове задержали поезд Уфа — Сириус на четыре часа - 26.03.2026, ПРАЙМ
В Саратове задержали поезд Уфа — Сириус на четыре часа
Поезд Уфа – Сириус был задержан на железнодорожном вокзале Саратова, отставание составляет четыре часа, сообщила Приволжская железная дорога. | 26.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-26T09:39+0300
2026-03-26T09:39+0300
2026-03-26T09:39+0300
САРАТОВ, 26 мар - ПРАЙМ. Поезд Уфа – Сириус был задержан на железнодорожном вокзале Саратова, отставание составляет четыре часа, сообщила Приволжская железная дорога. "Сегодня (в четверг – ред.) по техническим причинам в пути следования на станции "Саратов-1 Пассажирский" Приволжской железной дороги был задержан пассажирский поезд № 357 сообщением Уфа-Сириус (Имеретинский курорт). В настоящее время поезд следует по маршруту с задержкой 3 часа 59 минут", - говорится в сообщении Приволжской железной дороги в Telegram-канале.Железнодорожники заверили, что принимают все возможные меры по сокращению опоздания поезда. Пассажирам принесли извинения, оказывают всестороннюю помощь и содействие, заверили в Приволжской желдороге. О причинах задержки не сообщается.
уфа
бизнес, россия, уфа, саратов, "сириус", железнодорожный транспорт
Происшествия, Бизнес, РОССИЯ, Уфа, САРАТОВ, "Сириус", железнодорожный транспорт
В Саратове задержали поезд Уфа — Сириус на четыре часа
На железнодорожном вокзале Саратова задержали на 4 часа поезд из Уфы в Сириус