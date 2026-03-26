Туск созывает чрезвычайное заседание по вопросам цен на топливо - 26.03.2026, ПРАЙМ

Премьер-министр Польши Дональд Туск созывает чрезвычайное заседание правительства по вопросам цен на топливо. | 26.03.2026, ПРАЙМ

ВАРШАВА, 26 мар - ПРАЙМ. Премьер-министр Польши Дональд Туск созывает чрезвычайное заседание правительства по вопросам цен на топливо. "Много дней не только мы – поляки – но и люди по всему миру страдают от последствий войны на Ближнем Востоке. Польское правительство сегодня в 18.00 на чрезвычайном заседании примет пакет решений, чтобы иметь максимальное влияние на то, чтобы цены топлива были наименьшие из возможных в ситуации того, что делается в мире", - сказал Туск журналистам. В четверг в Польше был зафиксирован исторический рекорд стоимости дизтоплива, которое подорожало в среднем на 93 гроша за неделю (0,25 доллара). В последнем отчете говорится о средней цене в стране на уровне 8,69 злотого (2,36 доллара). При этом литр 95-го бензина в настоящее время стоит в среднем 7,14 злотого за литр (1,94 доллара), подорожав на 35 грошей за неделю (0,1 доллара). США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, что неизбежно отразилось на уровне экспорта и добычи нефти. В результате цены на топливо растут в большинстве стран мира.

