СМИ: МВФ анализирует, каким странам может понадобиться финансовая поддержка

2026-03-26T09:46+0300

МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) анализирует, экономикам каких стран может понадобиться финансовая поддержка в случае затяжного конфликта с Ираном, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. "Международный валютный фонд разрабатывает сценарии развития событий в разных странах, чтобы оценить, каким экономикам может потребоваться дополнительное финансирование, если война с Ираном затянется", - передает Bloomberg.По словам источников, департамент стратегии, политики и анализа МВФ поручил своим страновым подразделениям подготовить оценки по состоянию платежных балансов и потенциальным потребностям в финансировании на фоне роста цен на сырье и перебоев поставок. Анализ сосредоточен на странах с действующими программами МВФ, которых сейчас около 50. Фонд рассматривает возможность как расширения существующих программ, так и запуска новых при необходимости. Один из представителей фонда отметил, что в условиях неопределенности все больше стран обращаются за поддержкой, и МВФ готов ее предоставить. Глава МВФ Кристалина Георгиева выразила особую обеспокоенность по поводу стран-импортеров нефти, островных государств Тихого океана и бедных стран с высоким уровнем долга. Ранее Георгиева предупреждала о рисках инфляционного давления из-за ситуации на Ближнем Востоке, что может сдержать и экономической рост. Общий объем выданных кредитов МВФ составляет около 166 миллиардов долларов при доступном ресурсе порядка одного триллиона долларов. Фонд также собирается повысить прогноз роста мировой экономики до 3,3% в 2026 году с 3,1%, Обновлённый прогноз будет представлен в апреле на весенней сессии МВФ и Всемирного банка.

