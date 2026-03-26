https://1prime.ru/20260326/pomosch-868635311.html
СМИ: МВФ анализирует, каким странам может понадобиться финансовая поддержка
СМИ: МВФ анализирует, каким странам может понадобиться финансовая поддержка - 26.03.2026, ПРАЙМ
СМИ: МВФ анализирует, каким странам может понадобиться финансовая поддержка
Международный валютный фонд (МВФ) анализирует, экономикам каких стран может понадобиться финансовая поддержка в случае затяжного конфликта с Ираном, сообщает... | 26.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-26T09:46+0300
2026-03-26T09:46+0300
2026-03-26T09:46+0300
мировая экономика
финансы
иран
ближний восток
кристалина георгиева
мвф
всемирный банк
https://cdnn.1prime.ru/img/82726/55/827265538_0:312:3076:2042_1920x0_80_0_0_8e65a833ac467814fa3998d0efac4c82.jpg
МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) анализирует, экономикам каких стран может понадобиться финансовая поддержка в случае затяжного конфликта с Ираном, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. "Международный валютный фонд разрабатывает сценарии развития событий в разных странах, чтобы оценить, каким экономикам может потребоваться дополнительное финансирование, если война с Ираном затянется", - передает Bloomberg.По словам источников, департамент стратегии, политики и анализа МВФ поручил своим страновым подразделениям подготовить оценки по состоянию платежных балансов и потенциальным потребностям в финансировании на фоне роста цен на сырье и перебоев поставок. Анализ сосредоточен на странах с действующими программами МВФ, которых сейчас около 50. Фонд рассматривает возможность как расширения существующих программ, так и запуска новых при необходимости. Один из представителей фонда отметил, что в условиях неопределенности все больше стран обращаются за поддержкой, и МВФ готов ее предоставить. Глава МВФ Кристалина Георгиева выразила особую обеспокоенность по поводу стран-импортеров нефти, островных государств Тихого океана и бедных стран с высоким уровнем долга. Ранее Георгиева предупреждала о рисках инфляционного давления из-за ситуации на Ближнем Востоке, что может сдержать и экономической рост. Общий объем выданных кредитов МВФ составляет около 166 миллиардов долларов при доступном ресурсе порядка одного триллиона долларов. Фонд также собирается повысить прогноз роста мировой экономики до 3,3% в 2026 году с 3,1%, Обновлённый прогноз будет представлен в апреле на весенней сессии МВФ и Всемирного банка.
иран
ближний восток
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82726/55/827265538_315:0:3046:2048_1920x0_80_0_0_714999d981e4f09a31a81021ab3a33cf.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, финансы, иран, ближний восток, кристалина георгиева, мвф, всемирный банк
Мировая экономика, Финансы, ИРАН, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, Кристалина Георгиева, МВФ, Всемирный банк
СМИ: МВФ анализирует, каким странам может понадобиться финансовая поддержка
Bloomberg: МВФ анализирует, каким странам понадобится помощь из-за конфликта с Ираном