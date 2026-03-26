МЭР подготовило законопроект о сроке давности по делам о приватизации
2026-03-26T12:24+0300
МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Минэкономразвития России подготовило законопроект о сроке давности по делам о приватизации, заявил министр экономического развития Максим Решетников. "Важный вопрос, связанный с инвестициями, - срок давности при оспаривании сделок о приватизации. Мы предлагаем достаточно жестко в гражданском кодексе закрепить, что при спорах о приватизации подлежат применению установленные кодексом сроки исковой давности и правила их исчисления - три года с момента нарушения, при этом общий срок в любом случае не может превышать 10 лет", - сказал Решетников, выступая на съезде РСПП. Он отметил, что это важный сигнал о гарантиях собственности тем, кто рисковал, инвестировал в предприятия и в коллективы по 10, 20, 30 лет, и многие из которых сейчас сталкиваются с трудностями. "Мы исходим из того, что решение вопросов по исковой давности на сегодняшний момент является не только важнейшим сигналом для экономики, но и реальным фактором устойчивости наших предприятий", - добавил Решетников. Президент РФ Владимир Путин в прошлом году на ПМЭФ заявил о необходимости выработать нормативную базу по срокам давности при оспаривании сделок приватизации в целях защиты права собственности добросовестных приобретателей имущества. Ежегодный съезд Российского союза промышленников и предпринимателей традиционно завершает Недели российского бизнеса (НРБ). РИА Новости выступает генеральным информационным партнером НРБ.
