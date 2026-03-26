Продажи летних шин на Wildberries выросли в 8,7 раза

Продажи летних шин на Wildberries выросли в 8,7 раза - 26.03.2026, ПРАЙМ

Продажи летних шин на Wildberries выросли в 8,7 раза

Продажи летних шин на Wildberries с середины февраля по середину марта выросли в 8,7 раза в количественном выражении по сравнению с аналогичным периодом... | 26.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-26T03:17+0300

2026-03-26T03:17+0300

2026-03-26T03:17+0300

МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Продажи летних шин на Wildberries с середины февраля по середину марта выросли в 8,7 раза в количественном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, подсчитали для РИА Новости аналитики маркетплейса. "Россияне активно готовятся к летнему автосезону: с середины февраля по середину марта продажи летних шин на Wildberries выросли на 770% в натуральном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - говорится в сообщении. Чаще всего покупали шины радиусом 16", на втором месте - 17", их оборот в натуральном выражении вырос более чем в 11 раз. Замыкают тройку лидеров шины радиусом 15" с ростом почти в 10 раз. Далее в порядке убывания идут шины радиусами 18", 14" и 19", все они показали сопоставимую динамику роста. Продажи всесезонных шин также показывают выдающийся рост, но все же по ряду подкатегорий уступают динамике летних шин. Например, оборот самых популярных радиусов - 16", 17" и 18" - вырос в 16, 4 и 6 раз соответственно. Специалисты отмечают, что автомобильные шины являются технически сложным продуктом, который невозможно изготовить кустарно, поэтому контрафактная продукция на витрине маркетплейса исключена.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, wildberries