Продажи летних шин на Wildberries выросли в 8,7 раза - 26.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260326/prodazhi-868628585.html
Продажи летних шин на Wildberries выросли в 8,7 раза
2026-03-26T03:17+0300
бизнес
wildberries
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868628585.jpg?1774484258
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
03:17 26.03.2026
 
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Продажи летних шин на Wildberries с середины февраля по середину марта выросли в 8,7 раза в количественном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, подсчитали для РИА Новости аналитики маркетплейса.
"Россияне активно готовятся к летнему автосезону: с середины февраля по середину марта продажи летних шин на Wildberries выросли на 770% в натуральном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - говорится в сообщении.
Чаще всего покупали шины радиусом 16", на втором месте - 17", их оборот в натуральном выражении вырос более чем в 11 раз. Замыкают тройку лидеров шины радиусом 15" с ростом почти в 10 раз. Далее в порядке убывания идут шины радиусами 18", 14" и 19", все они показали сопоставимую динамику роста.
Продажи всесезонных шин также показывают выдающийся рост, но все же по ряду подкатегорий уступают динамике летних шин. Например, оборот самых популярных радиусов - 16", 17" и 18" - вырос в 16, 4 и 6 раз соответственно.
Специалисты отмечают, что автомобильные шины являются технически сложным продуктом, который невозможно изготовить кустарно, поэтому контрафактная продукция на витрине маркетплейса исключена.
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала