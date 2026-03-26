https://1prime.ru/20260326/proliv-868640110.html

Иран намерен узаконить плату судов за проход через Ормузский пролив

Иран хочет узаконить плату судов за проход через Ормузский пролив, заявил депутат парламента Ирана Мохаммадреза Резаи Кучи.

экономика

россия

иран

ормузский пролив

тегеран

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/05/868047775_0:0:1025:577_1920x0_80_0_0_27feb47dba7525e5680594d16fcc3fca.jpg

ТЕГЕРАН, 26 мар - ПРАЙМ. Иран хочет узаконить плату судов за проход через Ормузский пролив, заявил депутат парламента Ирана Мохаммадреза Резаи Кучи. Ранее агентство Блумберг сообщило, что Тегеран начал взимать плату в размере до 2 миллионов долларов за проход коммерческих судов через Ормузский пролив. "Мы хотим разработать проект, в котором суверенитет, доминирование и контроль над Ормузским проливом будет рассматриваться как закон, появится источник доходов для страны за счет пошлин. Черновой вариант готов, однако он еще не представляет собой полноценный законопроект", - сказал иранский депутат, чьи слова приводит агентство Tasnim.Он отметил, что плата будет необходима для "обеспечения безопасности судов", которые проходят водный маршрут, соединяющий Персидский и Оманский заливы. По словам депутата, работа над проектом будет продолжена в ближайшее время, после чего его рассмотрят на открытом заседании парламента страны.Ранее замглавы МИД Ирана Вахид Джалялзаде заявил, что Тегеран занимается разработкой нового правового режима в Ормузском проливе, он заработает после окончания конфликта, в этом вопросе иранская сторона планирует сотрудничать с Оманом. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Тегеран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

