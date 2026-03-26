Отчетность в социальной сфере необходимо оптимизировать, заявил Путин

Отчетность в социальной сфере необходимо оптимизировать, заявил Путин - 26.03.2026, ПРАЙМ

Отчетность в социальной сфере необходимо оптимизировать, заявил Путин

Отчетность в социальной сфере необходимо оптимизировать, чтобы снизить бумажную нагрузку на учителей и врачей, заявил президент РФ Владимир Путин. | 26.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-26T16:25+0300

2026-03-26T16:25+0300

2026-03-26T16:25+0300

МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Отчетность в социальной сфере необходимо оптимизировать, чтобы снизить бумажную нагрузку на учителей и врачей, заявил президент РФ Владимир Путин. "Снижение бумажной нагрузки необходимо провести и в бюджетной сфере, в здравоохранении, образовании. Предстоит оптимизировать отчетность и другую документацию, чтобы врачи, учителя, педагоги могли больше времени уделять пациентам, ученикам и студентам", - сказал президент в ходе съезда РСПП. Ежегодный съезд Российского союза промышленников и предпринимателей традиционно завершает Недели российского бизнеса (НРБ). РИА Новости выступает генеральным информационным партнером НРБ.

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, финансы, рф, владимир путин, рспп