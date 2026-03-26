Важно повышать доступность кредита ради капвложений, заявил Путин

Важно повышать доступность кредита ради капвложений, заявил Путин - 26.03.2026, ПРАЙМ

Важно повышать доступность кредита ради капвложений, заявил Путин

Для финансирования капитальных вложений компаний важно повышать доступность кредита, сказал президент РФ Владимир Путин в рамках съезда РСПП. | 26.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-26T16:46+0300

2026-03-26T16:46+0300

2026-03-26T16:46+0300

МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Для финансирования капитальных вложений компаний важно повышать доступность кредита, сказал президент РФ Владимир Путин в рамках съезда РСПП. "Конечно, для финансирования капитальных вложений компаний важно повышать доступность кредита и других инструментов. Все мы об этом хорошо знаем, включая венчурные механизмы и возможности фондового рынка", - сказал президент.

рф

финансы, россия, рф, владимир путин, рспп