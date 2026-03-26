Путин поделился прогнозами по окончанию конфликта в Иране, заявил Шохин

Президент России Владимир Путин на встрече с бизнесом выразил надежду, что ближневосточный кризис завершится в ближайшие недели, сообщил глава Российского союза | 26.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-26T19:19+0300

МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин на встрече с бизнесом выразил надежду, что ближневосточный кризис завершится в ближайшие недели, сообщил глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин. Путин ранее принял участие в съезде Российского союза промышленников и предпринимателей. После пленарного заседания съезда глава государства в закрытом режиме встретился с членами бюро правления РСПП и с предпринимателями. Встреча длилась примерно два часа. "Президент сказал, что надеется, что в ближайшие три-четыре недели, наверное, кризис будет урегулирован", - сказал Шохин журналистам.

