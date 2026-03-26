Заявление Путина об Иране поразило журналиста

На съезде РСПП Владимир Путин ясно заявил, что конфликт на Ближнем Востоке окажет влияние на все страны, сообщил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X. | 26.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-26T23:07+0300

МОСКВА, 26 мар — ПРАЙМ. На съезде РСПП Владимир Путин ясно заявил, что конфликт на Ближнем Востоке окажет влияние на все страны, сообщил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X. "Владимир Путин прокомментировал войну (США и Израиля. — Прим. ред.) с Ираном: "Даже те, кто вовлечен в этот конфликт, не могут предсказать, что произойдет. <…> Есть некоторые оценки, которые позволяют сравнить эту ситуацию с пандемией коронавируса", — говорится в публикации. Журналист считает, что общественность должна осознать, что данная ситуация представляет собой не просто очередное противостояние на Ближнем Востоке, а "настоящий системный шок", который скажется на всех. "Браво Путину за то, что он это четко обозначил", — заключил Боуз. Военная операция Соединенных Штатов и Израиля против Ирана продолжается с 28 февраля. Все это время происходит обмен ударами. В понедельник Дональд Трамп заявил о якобы достигнутом сторонами перемирии и распорядился приостановить атаки на объекты энергетики в ИРИ на пять дней. Однако в Тегеране заявляют, что переговоров не проводилось. По словам председателя иранского парламента Мохаммад-Багера Галибафа, президент США распространяет ложные сведения, чтобы манипулировать рынками. Газета The New York Times недавно сообщила, ссылаясь на анонимных чиновников, что Вашингтон передал Тегерану план разрешения конфликта из 15 пунктов. В их числе — отказ Ирана от ядерной программы, поддержка прокси-групп в других странах, открытие Ормузского пролива и снижение количества и дальности ракет. В обмен США предлагают снятие санкций и поддержку в развитии гражданского атома, в частности, у АЭС "Бушер".

