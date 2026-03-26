Минтруд назвал средний возраст работника в России
Средний возраст работника в России составляет 42,5 года, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. | 26.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-26T13:35+0300
МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Средний возраст работника в России составляет 42,5 года, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. "Сегодня средний возраст работника в Российской Федерации составляет 42,5 года", - сказал Котяков на XXXV Съезде Российского союза промышленников и предпринимателей. По его словам, в восьми отраслях доля работников старше 50 лет превышает 35 процентов от общего числа занятых.
