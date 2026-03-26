Международные резервы России с 13 по 20 марта снизились
Международные резервы России с 13 по 20 марта снизились на 3,3% и составили 776,8 миллиарда долларов, или до минимума с 16 января
2026-03-26T16:32+0300
МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Международные резервы России с 13 по 20 марта снизились на 3,3% и составили 776,8 миллиарда долларов, или до минимума с 16 января, следует из сообщения Банка России. "Международные резервы по состоянию на конец дня 20 марта 2026 года составили 776,8 миллиарда долларов США, сократившись за неделю на 26,4 миллиарда долларов США, или на 3,3%, в основном из-за отрицательной переоценки", - говорится в сообщении. Международные резервы по состоянию на конец дня 13 марта составляли 803,2 миллиарда долларов. Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).
