Роскомнадзор не планирует блокировать платформу Duolingo

2026-03-26T23:13+0300

МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Роскомнадзор не планирует блокировать платформу для изучения языков Duolingo, решение уполномоченных органов об ограничении сервиса не поступало, сообщили РИА Новости в ведомстве. Ранее в четверг мировой судья участка №422 по Таганскому району Москвы оштрафовал американские компании Duolingo и eNom на 2 миллиона рублей каждую за нарушение закона о персональных данных, сообщали РИА Новости в инстанции. "В Роскомнадзор не поступали решения уполномоченных органов об ограничении доступа к указанному ресурсу", - заявили в ведомстве, отвечая на вопрос, планирует ли Роскомнадзор блокировать Duolingo.

