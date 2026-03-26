Роскомнадзор не планирует блокировать платформу Duolingo - 26.03.2026, ПРАЙМ
Роскомнадзор не планирует блокировать платформу Duolingo
Роскомнадзор не планирует блокировать платформу для изучения языков Duolingo, решение уполномоченных органов об ограничении сервиса не поступало, сообщили РИА... | 26.03.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Роскомнадзор не планирует блокировать платформу для изучения языков Duolingo, решение уполномоченных органов об ограничении сервиса не поступало, сообщили РИА Новости в ведомстве. Ранее в четверг мировой судья участка №422 по Таганскому району Москвы оштрафовал американские компании Duolingo и eNom на 2 миллиона рублей каждую за нарушение закона о персональных данных, сообщали РИА Новости в инстанции. "В Роскомнадзор не поступали решения уполномоченных органов об ограничении доступа к указанному ресурсу", - заявили в ведомстве, отвечая на вопрос, планирует ли Роскомнадзор блокировать Duolingo.
