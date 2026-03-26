https://1prime.ru/20260326/rospotrebnadzor-868628501.html
Роспотребнадзор рассказал, когда гостиница должна вернуть деньги за бронь
Роспотребнадзор рассказал, когда гостиница должна вернуть деньги за бронь - 26.03.2026, ПРАЙМ
Роспотребнадзор рассказал, когда гостиница должна вернуть деньги за бронь
Гостиница обязана вернуть деньги за бронь, если заказчик уведомит исполнителя об отказе от договора до дня заселения, рассказали РИА Новости в пресс-службе... | 26.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-26T03:17+0300
2026-03-26T03:17+0300
2026-03-26T03:17+0300
бизнес
россия
роспотребнадзор
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868628501.jpg?1774484256
МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Гостиница обязана вернуть деньги за бронь, если заказчик уведомит исполнителя об отказе от договора до дня заселения, рассказали РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.
"При бронировании гостиница должна ожидать гостя до расчётного часа дня, следующего за днем запланированного заезда. В случае незаезда потребителя исполнитель вправе отказаться от исполнения договора. Если заказчик уведомляет об отказе от договора до дня заезда, исполнитель должен вернуть ему плату в полном размере", - рассказали в ведомстве.
Там уточнили, что при несвоевременном отказе от бронирования, опоздания или незаезда потребителя с него взимается плата за номер, но не более чем за сутки.
Заезд и выезд потребителя осуществляются с учетом времени расчётного часа, который устанавливается исполнителем с учетом местных особенностей и специфики деятельности.
"Разница между временем выезда потребителя из номера и заезда потребителя в номер не может составлять более трех часов", - пояснили в Роспотребнадзоре.
В ведомстве добавили, что при обнаружении недостатков гостиничных услуг потребитель вправе потребовать их безвозмездного устранения, уменьшения покупной цены, расторжения договора с полным возмещением понесённых убытков.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, роспотребнадзор
Бизнес, РОССИЯ, Роспотребнадзор
Роспотребнадзор рассказал, когда гостиница должна вернуть деньги за бронь
Роспотребнадзор: гостиница обязана вернуть деньги за бронь при отказе от договора
МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Гостиница обязана вернуть деньги за бронь, если заказчик уведомит исполнителя об отказе от договора до дня заселения, рассказали РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.
"При бронировании гостиница должна ожидать гостя до расчётного часа дня, следующего за днем запланированного заезда. В случае незаезда потребителя исполнитель вправе отказаться от исполнения договора. Если заказчик уведомляет об отказе от договора до дня заезда, исполнитель должен вернуть ему плату в полном размере", - рассказали в ведомстве.
Там уточнили, что при несвоевременном отказе от бронирования, опоздания или незаезда потребителя с него взимается плата за номер, но не более чем за сутки.
Заезд и выезд потребителя осуществляются с учетом времени расчётного часа, который устанавливается исполнителем с учетом местных особенностей и специфики деятельности.
"Разница между временем выезда потребителя из номера и заезда потребителя в номер не может составлять более трех часов", - пояснили в Роспотребнадзоре.
В ведомстве добавили, что при обнаружении недостатков гостиничных услуг потребитель вправе потребовать их безвозмездного устранения, уменьшения покупной цены, расторжения договора с полным возмещением понесённых убытков.