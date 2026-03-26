Роспотребнадзор рассказал, когда гостиница должна вернуть деньги за бронь
Роспотребнадзор рассказал, когда гостиница должна вернуть деньги за бронь
МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Гостиница обязана вернуть деньги за бронь, если заказчик уведомит исполнителя об отказе от договора до дня заселения, рассказали РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора. "При бронировании гостиница должна ожидать гостя до расчётного часа дня, следующего за днем запланированного заезда. В случае незаезда потребителя исполнитель вправе отказаться от исполнения договора. Если заказчик уведомляет об отказе от договора до дня заезда, исполнитель должен вернуть ему плату в полном размере", - рассказали в ведомстве. Там уточнили, что при несвоевременном отказе от бронирования, опоздания или незаезда потребителя с него взимается плата за номер, но не более чем за сутки. Заезд и выезд потребителя осуществляются с учетом времени расчётного часа, который устанавливается исполнителем с учетом местных особенностей и специфики деятельности. "Разница между временем выезда потребителя из номера и заезда потребителя в номер не может составлять более трех часов", - пояснили в Роспотребнадзоре. В ведомстве добавили, что при обнаружении недостатков гостиничных услуг потребитель вправе потребовать их безвозмездного устранения, уменьшения покупной цены, расторжения договора с полным возмещением понесённых убытков.
03:17 26.03.2026
 
Роспотребнадзор рассказал, когда гостиница должна вернуть деньги за бронь

Роспотребнадзор: гостиница обязана вернуть деньги за бронь при отказе от договора

