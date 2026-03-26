Россия в январе-феврале нарастила экспорт мяса птицы в Гвинею в 3,3 раза в весе и почти в 5 раз в стоимости в годовом выражении, до 600 тонн на сумму порядка... | 26.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-26T01:16+0300

МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Россия в январе-феврале нарастила экспорт мяса птицы в Гвинею в 3,3 раза в весе и почти в 5 раз в стоимости в годовом выражении, до 600 тонн на сумму порядка 920 тысяч долларов, рассказали РИА Новости в Федеральном центре "Агроэкспорт". "Согласно оценкам экспертов, за 2 месяца 2026 года Россия поставила в Гвинею более 600 тонн мяса птицы на сумму около 920 тысяч долларов. В сравнении с тем же периодом прошлого года экспорт вырос в 3,3 раза в весе и почти в 5 раз - в деньгах", - говорится в сообщении. В центре уточнили, что в Гвинею в 2026 году поставили из РФ более 400 тонн мороженых тушек домашних кур и около 200 тонн частей тушек и субпродуктов индейки. При этом за весь прошлый год Россия отгрузила в Гвинею более 2,8 тысячи тонн мяса птицы на 3,4 миллиона долларов.

