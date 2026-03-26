Россия сократила импорт оливкового масла из ЕС до минимума за 2,5 года - 26.03.2026, ПРАЙМ
Россия сократила импорт оливкового масла из ЕС до минимума за 2,5 года
МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Россия в январе сократила импорт оливкового масла из стран Евросоюза до минимальной суммы за 2,5 года, выяснило РИА Новости по данным Евростата.
Так, в начале года российские компании ввезли оливковое масло из ЕС на 4,5 миллиона евро против 4,7 миллиона евро в январе 2025 года. Таким образом, импорт сократился на 4,3% в годовом выражении.
Согласно расчетам, сумма упала до минимального значения с июля 2023 года, когда она составила 4,4 миллиона евро.
По итогам января тремя крупнейшими поставщиками оливкового масла по-прежнему были Италия (2,7 миллиона евро), Испания (1,2 миллиона евро) и Греция (352,9 тысячи евро).
 
