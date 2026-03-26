В России с 1 апреля меняются правила перевода денежных средств

2026-03-26T02:17+0300

МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. В России с 1 апреля меняются правила перевода денежных средств, рассказала РИА Новости магистр права, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мери Валишвили. "С 1 апреля 2026 года вступают в силу поправки к правилам осуществления перевода денежных средств. Фактически данные изменения направлены на совершенствование национальной платежной системы и обеспечения её соответствия международному стандарту", - рассказала она. Изменения имеют не концептуальный, а технический характер, подчеркнула эксперт. Например, если раньше в реквизитах "плательщика" было достаточно указать краткое наименование или просто ИП, с 1 апреля будет необходимо указать полное или сокращенное наименование юридических лиц и банков, а физическим лицам теперь нужно указывать полностью фамилию, имя и отчество. Что касается индивидуальных предпринимателей, то им следует указывать имя полностью и правовой статус, а физическим лицам, занимающимся частной практикой, - не только полное имя, но и вид деятельности и идентификационный номер налогоплательщика. Реквизит "назначение платежа" должно содержать исчерпывающую информацию о наименовании товаров (работ, услуг), номера и даты договоров, товарных документов, а также может указываться другая информация, но не более 210 символов. В платежных документах появился реквизит "фактический плательщик", которое заполняется, если средства переводит не сам налогоплательщик, а его представитель (например, бухгалтер по доверенности) – вносятся данные плательщика, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или код причины постановки на учёт (КПП) или полное имя физлица.

