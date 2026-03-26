https://1prime.ru/20260326/rossija-868631005.html

Россия лидирует по доступности куриного мяса среди стран G20

Россия лидирует по доступности куриного мяса среди стран G20 - 26.03.2026, ПРАЙМ

Россия лидирует по доступности куриного мяса среди стран G20

Россия среди стран "Большой двадцатки" занимает первое место по доступности куриного мяса, вслед за ней по стоимости этого продукта располагаются Индия и... | 26.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-26T06:46+0300

2026-03-26T06:46+0300

2026-03-26T06:46+0300

экономика

мировая экономика

индия

индонезия

китай

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868631005.jpg?1774496793

МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Россия среди стран "Большой двадцатки" занимает первое место по доступности куриного мяса, вслед за ней по стоимости этого продукта располагаются Индия и Индонезия, выяснило РИА Новости на основе открытых данных. Так, 1 килограмм куриного мяса в России стоит 230,9 рубля. Чуть дороже его можно купить в Индии - 243,5 рубля и в Индонезии - 269,8 рубля. Недалеко по стоимости от них ушел и Китай - 287,6 рубля. Топ-5 замкнула Бразилия, где курицу можно в среднем найти за 347,8 рубля. Примерно одинаковые цены на куриное мясо в Турции (406,4 рубля) и ЮАР (417,4 рубля). Уже выше стоимость в Японии (551,4 рубля), Аргентине (627 рублей) и Саудовской Аравии (688,9 рубля). Более 700 рублей за килограмм курятины придется отдать в Южной Корее (702,5 рубля), Мексике (733 рубля), Великобритании (760,1 рубля) и Австралии (773,7 рубля). Пятерку стран G20 с самыми высокими ценами на курицу составляют Франция (1208,1 рубля), Германия (1085,9 рубля), Италия (1078,3 рубля), США (1041 рубль) и Канада (1033,3 рубля).

индия

индонезия

китай

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, индия, индонезия, китай