Россия лидирует по доступности куриного мяса среди стран G20
Россия лидирует по доступности куриного мяса среди стран G20 - 26.03.2026, ПРАЙМ
Россия лидирует по доступности куриного мяса среди стран G20
Россия среди стран "Большой двадцатки" занимает первое место по доступности куриного мяса, вслед за ней по стоимости этого продукта располагаются Индия и... | 26.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-26T06:46+0300
2026-03-26T06:46+0300
2026-03-26T06:46+0300
МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Россия среди стран "Большой двадцатки" занимает первое место по доступности куриного мяса, вслед за ней по стоимости этого продукта располагаются Индия и Индонезия, выяснило РИА Новости на основе открытых данных.
Так, 1 килограмм куриного мяса в России стоит 230,9 рубля. Чуть дороже его можно купить в Индии - 243,5 рубля и в Индонезии - 269,8 рубля. Недалеко по стоимости от них ушел и Китай - 287,6 рубля. Топ-5 замкнула Бразилия, где курицу можно в среднем найти за 347,8 рубля.
Примерно одинаковые цены на куриное мясо в Турции (406,4 рубля) и ЮАР (417,4 рубля). Уже выше стоимость в Японии (551,4 рубля), Аргентине (627 рублей) и Саудовской Аравии (688,9 рубля).
Более 700 рублей за килограмм курятины придется отдать в Южной Корее (702,5 рубля), Мексике (733 рубля), Великобритании (760,1 рубля) и Австралии (773,7 рубля).
Пятерку стран G20 с самыми высокими ценами на курицу составляют Франция (1208,1 рубля), Германия (1085,9 рубля), Италия (1078,3 рубля), США (1041 рубль) и Канада (1033,3 рубля).
индия
индонезия
китай
мировая экономика, индия, индонезия, китай
Экономика, Мировая экономика, ИНДИЯ, ИНДОНЕЗИЯ, КИТАЙ
Россия лидирует по доступности куриного мяса среди стран G20
Россия лидирует по доступности куриного мяса среди стран G20
МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Россия среди стран "Большой двадцатки" занимает первое место по доступности куриного мяса, вслед за ней по стоимости этого продукта располагаются Индия и Индонезия, выяснило РИА Новости на основе открытых данных.
Так, 1 килограмм куриного мяса в России стоит 230,9 рубля. Чуть дороже его можно купить в Индии - 243,5 рубля и в Индонезии - 269,8 рубля. Недалеко по стоимости от них ушел и Китай - 287,6 рубля. Топ-5 замкнула Бразилия, где курицу можно в среднем найти за 347,8 рубля.
Примерно одинаковые цены на куриное мясо в Турции (406,4 рубля) и ЮАР (417,4 рубля). Уже выше стоимость в Японии (551,4 рубля), Аргентине (627 рублей) и Саудовской Аравии (688,9 рубля).
Более 700 рублей за килограмм курятины придется отдать в Южной Корее (702,5 рубля), Мексике (733 рубля), Великобритании (760,1 рубля) и Австралии (773,7 рубля).
Пятерку стран G20 с самыми высокими ценами на курицу составляют Франция (1208,1 рубля), Германия (1085,9 рубля), Италия (1078,3 рубля), США (1041 рубль) и Канада (1033,3 рубля).