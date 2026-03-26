Россия в январе стала крупнейшим импортером слив из Нидерландов
2026-03-26T07:47+0300
МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Россия в январе текущего года ввезла слив из Нидерландов почти на 900 тысяч евро и стала их крупнейшим в мире покупателем у этой страны, выяснило РИА Новости по данным Евростата. Так, в начале года российские компании импортировали нидерландские сливы на 895,7 тысячи евро против 153,1 тысячи в декабре. Таким образом, сумма закупок увеличилась в 6 раз в месячном выражении. В результате в январе Россия поднялась с третьего на первое место среди крупнейших сливовых импортеров из Нидерландов. Доля закупок составила почти половину - 48,7% от всех поставок этой европейской страны. Вслед за Россией по сумме импорта расположились Норвегия с долей в 20,9% и Великобритания (19,1%).
