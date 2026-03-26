https://1prime.ru/20260326/rossijane-868628282.html
Россияне рассказали, какие блюда предпочитают в Великий пост
2026-03-26T02:47+0300
сельское хозяйство
россия
экономика
россельхозбанк
рсхб
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868628282.jpg?1774482445
МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Россияне предпочитают готовить в Великий пост традиционные и простые блюда на растительной основе, такие как овощные салаты и каши с грибами или овощами, рассказали РИА Новости в Россельхозбанке.
"В это время россияне отдают предпочтение традиционным и простым блюдам на растительной основе. Наиболее часто в рацион включаются овощные салаты и каши с грибами или овощами – их выбрали 21% и 18% респондентов соответственно", - говорится в исследовании аналитиков РСХБ среди более 2 тысяч человек со всей России.
Также, согласно материалам, около 15% постящихся выбрали картофельные блюда, примерно 12% - постные супы, а также грибные блюда - 9% россиян, постную выпечку предпочитают только 7%, блюда из бобовых - 6% и макароны с овощными соусами - всего 1%. При этом в дни послаблений 10% респондентов отдают предпочтения блюдам из рыбы и морепродуктов, отмечается там.
Среди любимых постных блюд абсолютным лидером, набравшим более трети голосов, стал винегрет, за ним следуют грибной суп, набравший 22% голосов и картофельные зразы с грибами - примерно 12%. Также в подборку любимых блюд россиян вошли чечевичные котлеты, постные щи и борщ.
Великий пост в этом году начался 23 февраля и продлится по 11 апреля, считая со Страстной седмицей (неделей).
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РСХБ: россияне предпочитают готовить в Великий пост овощи и каши с грибами
