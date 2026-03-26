Россияне смогут заселяться в отели через мессенджер Max ближе к лету

Россияне смогут полноценно заселяться в отели через мессенджер Max - то есть без предоставления паспорта на ресепшен - ближе к лету, к этому времени должны...

МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Россияне смогут полноценно заселяться в отели через мессенджер Max - то есть без предоставления паспорта на ресепшен - ближе к лету, к этому времени должны заработать необходимое оборудование и софт, считает гендиректор компании из гостиничной сферы Ivashkevich Hospitality Станислав Ивашкевич. C 1 марта для граждан России стало доступным заселение в гостиницу при предъявлении паспортных данных через Max. По информации отельеров, при бронировании номера гость получает ссылку на онлайн-регистрацию. Перейдя по ней, он открывает чат-бот отеля в Мax, дает согласие на обработку персональных данных из "Госуслуг". Это избавляет от необходимости ручного заполнения анкет при заезде, так как все паспортные данные вносятся автоматически. Однако сам документ предоставлять администратору отеля надо. Предполагается, что россияне с помощью Max смогут селиться не только в гостиницах, но и в санаториях, кемпингах, домах отдыха, пансионах и турбазах. "На данный момент недоработана техническая сторона вопроса. Приложение есть, QR-код с личными сведениями каждый может сформировать, но нет идентичных сканеров и программного обеспечения, которое могло бы эту информацию проанализировать и интегрировать с системой гостиницы, где регистрируются постояльцы. Компания, являющаяся разработчиком Opera, которое используют все крупнейшие сетевые отели России, с командой Мax как раз создает решение под ключ: сканер и софт под него. Проект в высокой стадии готовности, через месяц работы завершатся", - сказал Ивашкевич РИА Недвижимость. Он уточнил, что новая система регистрационного учета, по замыслу разработчиков, будет функционировать по принципу банковского эквайринга - когда QR-код из Мax будет автоматически считываться на сертифицированном оборудовании, как через POS-терминалы, а переданные данные - поступать в общегостиничную регистрационную систему. Кроме того, дополнил Ивашкевич, необходимо учесть и требования Федеральной миграционной службы. Подтверждение личности через Мax, продолжил он, следует закрепить как релевантную замену бумажного паспорта, иначе объекты размещения будут получать штрафы за каждого заселенного по мессенджеру гостя. "Нововведения, связанные с Мax, - революция в гостиничном бизнесе", - пояснил Ивашкевич, добавив, что из-за риска ошибок отельеры не так уж заинтересованы в приеме бумажных документов. Однако пока, как добавил он, на стойке ресепшен все равно требуется предъявить паспорт.

