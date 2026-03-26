https://1prime.ru/20260326/rossijane-868630348.html

Россияне за 5 лет запатентовали более 800 технологий по улучшению дорог

2026-03-26T05:48+0300

россия

экономика

роспатент

газпром

газпром нефть

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868630348.jpg?1774495822

МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Россияне за последние 5 лет запатентовали свыше 800 технологий, которые направлены на повышение качества дорожных покрытий, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспатента. Эксперты ведомства отобрали пять лучших изобретений, о которых рассказали агентству. "За 5 последних лет Федеральная служба зарегистрировала более 800 отечественных инноваций, связанных со строительством дорог, созданием дорожных покрытий, конструированием специальных машин и вспомогательного оборудования для строительства и ремонта автомагистралей, а также мостов и туннелей для автотранспорта", - отметил руководитель Роспатента Юрий Зубов. Так, сотрудники "Газпром нефти" запатентовали технологию, позволяющую повысить прочность конструкции дорожной одежды. Она позволяет сделать дорожное покрытие прочнее и увеличить срок его службы при частом передвижении большегрузной техники. Вместе с тем инженеры "Газпром переработки" разработали конструкцию сборно-разборного модульного путепровода, подходящую для быстрого монтажа и демонтажа. Помимо этого, Пермский национальный исследовательский политехнический университет запатентовал технологию для повышения прочности асфальтобетона. Ученые предложили покрывать частицы оптоволокна защитным слоем из полимерной композиции. Это решение делает асфальтобетон более устойчивым к пластическим деформациям при высоких температурах. Запатентована также и технология, которая защищает дороги на мостах от растрескивания. Ее представили в институте "Гипростроймост". Их коллеги из Сибирского федерального университета разработали конструкцию, которая позволяет уменьшить засыпание дороги снегом во время метели. Специалисты разработали конструкцию для управления потоком метели, ее размещают на обочине автотрассы.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

