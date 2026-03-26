Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россияне за 5 лет запатентовали более 800 технологий по улучшению дорог - 26.03.2026, ПРАЙМ
Россияне за 5 лет запатентовали более 800 технологий по улучшению дорог
2026-03-26T05:48+0300
2026-03-26T06:30+0300
россия
экономика
роспатент
газпром
газпром нефть
РОССИЯ, Экономика, Роспатент, Газпром, Газпром нефть
Роспатент: в РФ за 5 лет запатентовали более 800 технологий для улучшения качества дорог

МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Россияне за последние 5 лет запатентовали свыше 800 технологий, которые направлены на повышение качества дорожных покрытий, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспатента. Эксперты ведомства отобрали пять лучших изобретений, о которых рассказали агентству.
"За 5 последних лет Федеральная служба зарегистрировала более 800 отечественных инноваций, связанных со строительством дорог, созданием дорожных покрытий, конструированием специальных машин и вспомогательного оборудования для строительства и ремонта автомагистралей, а также мостов и туннелей для автотранспорта", - отметил руководитель Роспатента Юрий Зубов.
Так, сотрудники "Газпром нефти" запатентовали технологию, позволяющую повысить прочность конструкции дорожной одежды. Она позволяет сделать дорожное покрытие прочнее и увеличить срок его службы при частом передвижении большегрузной техники.
Вместе с тем инженеры "Газпром переработки" разработали конструкцию сборно-разборного модульного путепровода, подходящую для быстрого монтажа и демонтажа.
Помимо этого, Пермский национальный исследовательский политехнический университет запатентовал технологию для повышения прочности асфальтобетона. Ученые предложили покрывать частицы оптоволокна защитным слоем из полимерной композиции. Это решение делает асфальтобетон более устойчивым к пластическим деформациям при высоких температурах.
Запатентована также и технология, которая защищает дороги на мостах от растрескивания. Ее представили в институте "Гипростроймост".
Их коллеги из Сибирского федерального университета разработали конструкцию, которая позволяет уменьшить засыпание дороги снегом во время метели. Специалисты разработали конструкцию для управления потоком метели, ее размещают на обочине автотрассы.
 
