Шохин рассказал, что хочет обсудить на встрече с Путиным на съезде РСПП - 26.03.2026, ПРАЙМ
Шохин рассказал, что хочет обсудить на встрече с Путиным на съезде РСПП
Глава РСПП Шохин хочет обсудить регулирование ИИ на встрече с Путиным

МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) планирует обсудить регулирование искусственного интеллекта (ИИ) на встрече с президентом России Владимиром Путиным, сообщил глава организации Александр Шохин.
Ежегодный съезд РСПП проходит 26 марта. Путин планирует принять участие в съезде, сообщало 22 марта ИС "Вести".
"У нас планируется и дискуссия на эту тему, как в открытой части, так и после съезда, во время встречи президента с лидерами РСПП и еще компаний России. Мы тоже эту тему затронем", - прокомментировал Шохин в кулуарах съезда РСПП тему регулирования ИИ.
Шохин отметил, что очень важно чересчур не зарегулировать сферу ИИ, чтобы она развивалась.
"С другой стороны, очень важно, чтобы действительно были какие-то рамки использования искусственного интеллекта, которые, в том числе, какие-то этические и прочие нормы не будут нарушать. Ну и самое главное, не допустить бунта машин", - резюмировал Шохин.
Ежегодный съезд Российского союза промышленников и предпринимателей традиционно завершает Недели российского бизнеса (НРБ). РИА Новости выступает генеральным информационным партнером НРБ.
 
