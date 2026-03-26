https://1prime.ru/20260326/rspp-868639130.html

Шохин рассказал, что хочет обсудить на встрече с Путиным на съезде РСПП

2026-03-26T11:46+0300

экономика

технологии

россия

александр шохин

владимир путин

рспп

https://cdnn.1prime.ru/img/77219/00/772190063_0:129:1500:973_1920x0_80_0_0_00b5b9e19a925caa169ace7236251abf.jpg

МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) планирует обсудить регулирование искусственного интеллекта (ИИ) на встрече с президентом России Владимиром Путиным, сообщил глава организации Александр Шохин. Ежегодный съезд РСПП проходит 26 марта. Путин планирует принять участие в съезде, сообщало 22 марта ИС "Вести". "У нас планируется и дискуссия на эту тему, как в открытой части, так и после съезда, во время встречи президента с лидерами РСПП и еще компаний России. Мы тоже эту тему затронем", - прокомментировал Шохин в кулуарах съезда РСПП тему регулирования ИИ. Шохин отметил, что очень важно чересчур не зарегулировать сферу ИИ, чтобы она развивалась. "С другой стороны, очень важно, чтобы действительно были какие-то рамки использования искусственного интеллекта, которые, в том числе, какие-то этические и прочие нормы не будут нарушать. Ну и самое главное, не допустить бунта машин", - резюмировал Шохин. Ежегодный съезд Российского союза промышленников и предпринимателей традиционно завершает Недели российского бизнеса (НРБ). РИА Новости выступает генеральным информационным партнером НРБ.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

