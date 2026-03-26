https://1prime.ru/20260326/rspp-868648871.html

Путин приехал на съезд РСПП

Президент России Владимир Путин приехал в национальный центр "Россия", где примет участие в съезде Российского союза промышленников и предпринимателей, передает | 26.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-26T15:01+0300

экономика

россия

дмитрий песков

владимир путин

рспп

бизнес

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/1a/868648701_0:0:3145:1770_1920x0_80_0_0_4b186a1100350cb53caab276649d6ba9.jpg

МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин приехал в национальный центр "Россия", где примет участие в съезде Российского союза промышленников и предпринимателей, передает корреспондент РИА Новости. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что президент выступит на съезде, а затем отдельно в закрытом режиме встретится с членами бюро управления РФПП и с приглашенными предпринимателями. Путин последние годы традиционно посещает съезд РСПП. В прошлом году, выступая на съезде, президент особое внимание уделял ситуации, связанной с санкциями в отношении России. Глава государства подчеркивал, что глобальная конкурентная борьба обострилась и приобретает все более изощренный и при этом непримиримый характер. Президент также обращал внимание на трудности, с которыми сталкиваются российские предприниматели, и отмечал, что власти будут делать все, чтобы им помочь. Только те страны, которые могут обеспечить настоящий, полноценный суверенитет, становятся устойчивыми к внешнему давлению, способны к динамичному, поступательному развитию в интересах своих народов, подчеркивал глава государства.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

