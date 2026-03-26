Набиуллина рассказала о внедрении цифрового рубля в России
Набиуллина рассказала о внедрении цифрового рубля в России - 26.03.2026, ПРАЙМ
Набиуллина рассказала о внедрении цифрового рубля в России
Банк России не будет искусственно форсировать внедрение цифрового рубля, постарается сделать его востребованным для бизнеса и граждан, заявила председатель ЦБ... | 26.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-26T13:11+0300
2026-03-26T13:11+0300
2026-03-26T13:11+0300
МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Банк России не будет искусственно форсировать внедрение цифрового рубля, постарается сделать его востребованным для бизнеса и граждан, заявила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. "К сентябрю, как и предусмотрено законом, крупнейшие банки будут готовы предоставлять сервис цифрового рубля всем своим клиентам, которые пожелают им воспользоваться. Но здесь подчеркну, что обязательным цифровой рубль будет для банков и торгово-сервисных предприятий, которые должны принимать оплату в цифровом рубле, то есть для инфраструктуры, но не для граждан. Автоматически открываться счет цифрового рубля никому не будет", - сказала она, представляя в Госдуме годовой отчет ЦБ за 2025 год. "У цифрового рубля будут свои плюсы - бесплатные переводы для людей, минимальные комиссии для бизнеса, удобные сервисы, но если человеку это не нужно, он просто не будет открывать счет цифрового рубля. Мы не собираемся искусственно форсировать внедрение цифрового рубля, стараемся сделать его востребованным гражданами и бизнесом", - добавила Набиуллина.
финансы, банки, россия, рф, эльвира набиуллина, госдума
Экономика, Финансы, Банки, РОССИЯ, РФ, Эльвира Набиуллина, Госдума
Набиуллина рассказала о внедрении цифрового рубля в России
Набиуллина: ЦБ РФ не будет искусственно форсировать внедрение цифрового рубля