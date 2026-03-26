Рубль достиг краткосрочного дна - 26.03.2026, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20260326/rubl-868657663.html
Рубль достиг краткосрочного дна
В третьей декаде марта динамика ослабления рубля к доллару значительно замедлилась, достигнув прошлогодних минимумов февраля и марта. Рынок закончил движение на | 26.03.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. В третьей декаде марта динамика ослабления рубля к доллару значительно замедлилась, достигнув прошлогодних минимумов февраля и марта. Рынок закончил движение на волне закрытия спекулятивных позиций после ожидаемого снижения ключевой ставки ЦБ до 15%. На наш взгляд, можно говорить о достижении отметки, ниже которой рубль пока не опустится. Также сохраняется вероятность дальнейшего плавного смягчения денежно-кредитной политики Банка России во втором квартале, рублевые инструменты по-прежнему остаются привлекательными.На этой неделе в противовес ослабляющим факторам (снижение ключевой ставки, отказ Минфина от продажи и покупки валюты, пересмотр бюджетного правила) действует главный укрепляющий – продажи экспортной выручки в налоговый период. Из-за высоких цен на нефть объемы предложения иностранной валюты в этот раз заметно выше, позволив рублю быстрее отыграть потери.Смягчение монетарного курса не рассматриваетсяЕвропейский Центробанк и американский Федрезерв на прошлой неделе подтвердили текущие учетные ставки на уровнях 2,15% и 3,5-3,75% соответственно. Причиной стали растущие инфляционные риски.В ФРС подтвердили, что дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики ждать не стоит, рынок откладывает ожидания снижение учетной ставки, как минимум до IV квартала 2026 года. ЕЦБ повышает годовой прогноз по инфляции с 1,9% до 2,6%, намекая на возможное ужесточения монетарного курса. На текущей неделе котировки евро к доллару стабилизировались в диапазоне 1,1400-1,1650.До конца месяца волатильность валютного рынка будет зависеть от новостей в Персидском заливе. В случае дальнейшей эскалации инвестиционный интерес к доллару, как к резервной валюте продолжит расти.Резким падением котировок и повышенной волатильностью на ближневосточный фактор реагирует рынок драгоценных металлов. Действующие высокие ставки Федрезерва с сопутствующими инфляционными рисками значительно снижают спекулятивный интерес к операциям с золотом и серебром, усиливая коррекционное снижение цен от пиков января.Прогнозы от "Альфа-Форекс":Пара евро/доллар замедлила снижение вблизи уровня 1,1400. Рост котировок ограничен областью 1,1600-1,1800.По паре доллар/рубль завершилась активная фаза роста, курс стабилизируется в границах 77,50-87,50 рублей за доллар.В валютной паре евро/рубль ожидаем закрепление торгового диапазона в рамках 90-99 рублей за евро.По золоту и серебру до конца месяца ожидаем повышенной волатильности в пределах диапазонов $3900-4650 и $55-75 за тройскую унцию соответственно.Автор — генеральный директор "Альфа-Форекс" Гузель Проценко
Генеральный директор Альфа-Форекс Гузель Проценко
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

