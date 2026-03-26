https://1prime.ru/20260326/ryumin-868657394.html

"Россети" пока не планируют вторичное размещение акций, заявил Рюмин

"Россети" не планируют пока проводить вторичное публичное размещение акций (SPO), привлекают средства за счет облигаций, заявил РИА Новости гендиректор компании | 26.03.2026, ПРАЙМ

экономика

акции

рынок

россия

андрей рюмин

россети

рспп

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/1b/851828575_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_a3b2e80d7396ca142b43a90a4326b1f1.jpg

МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. "Россети" не планируют пока проводить вторичное публичное размещение акций (SPO), привлекают средства за счет облигаций, заявил РИА Новости гендиректор компании Андрей Рюмин в кулуарах съезда РСПП. "Нет, пока нет. Пока в планах нет. Пока привлекаемся за счет облигационных займов", - сказал он в ответ на вопрос, планирует ли компания проводить вторичное публичное размещение акций. Ежегодный съезд Российского союза промышленников и предпринимателей традиционно завершает Недели российского бизнеса (НРБ). РИА Новости выступает генеральным информационным партнером НРБ.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

