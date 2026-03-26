"Россети" пока не планируют вторичное размещение акций, заявил Рюмин - 26.03.2026, ПРАЙМ
"Россети" пока не планируют вторичное размещение акций, заявил Рюмин
2026-03-26T19:06+0300
"Россети" пока не планируют вторичное размещение акций, заявил Рюмин

МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. "Россети" не планируют пока проводить вторичное публичное размещение акций (SPO), привлекают средства за счет облигаций, заявил РИА Новости гендиректор компании Андрей Рюмин в кулуарах съезда РСПП.
"Нет, пока нет. Пока в планах нет. Пока привлекаемся за счет облигационных займов", - сказал он в ответ на вопрос, планирует ли компания проводить вторичное публичное размещение акций.
Ежегодный съезд Российского союза промышленников и предпринимателей традиционно завершает Недели российского бизнеса (НРБ). РИА Новости выступает генеральным информационным партнером НРБ.
ЭкономикаАкцииРынокРОССИЯАндрей РюминРоссетиРСПП
 
 
