Суд ЕС отклонил иски пяти российских бизнесменов о снятии санкций
Суд ЕС отклонил иски пяти российских бизнесменов о снятии санкций - 26.03.2026, ПРАЙМ
Суд ЕС отклонил иски пяти российских бизнесменов о снятии санкций
Суд ЕС в четверг отклонил иски пяти российских бизнесменов, включая сооснователя Альфа-банка Германа Хана, добивавшихся исключения из санкционного списка... | 26.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-26T12:11+0300
2026-03-26T12:11+0300
2026-03-26T12:25+0300
БРЮССЕЛЬ, 26 мар - ПРАЙМ. Суд ЕС в четверг отклонил иски пяти российских бизнесменов, включая сооснователя Альфа-банка Германа Хана, добивавшихся исключения из санкционного списка Евросоюза. "В сегодняшнем решении Суд отклонил все апелляции", - говорится в документе. Речь шла о делах сооснователя Альфа-банка Германа Хана, бизнесмена Дмитрия Пумпянского, бывшего заместителя генерального директора Яндекса Тиграна Худавердяна, председателя совета директоров Магнитогорского металлургического комбината Виктора Рашникова, а также основателя и бывшего основного владельца группы "Уралхим" Дмитрия Мазепина.Суд ЕС счел, что любой российский бизнесмен, чья деятельность приносит доход в государственный бюджет, может быть включен в санкционные списки, независимо от его связи с государством.Ранее бельгийский адвокат Валериус Островскис, специализирующийся на европейских санкциях, сообщил РИА Новости, что суд Евросоюза отменяет решения о санкциях против россиян примерно в 10-20% случаев, однако Совет ЕС часто повторно включает тех же лиц в санкционные списки на новых основаниях. По его словам, ЕС лишь в редких случаях присуждали компенсацию ущерба лицам, попавшим под санкции.
банки, финансы, россия, виктор рашников, ес, альфа-банк, санкции против рф
Банки, Финансы, РОССИЯ, Виктор Рашников, ЕС, Альфа-банк, санкции против РФ
Суд ЕС отклонил иски пяти российских бизнесменов о снятии санкций
Суд ЕС отклонил иски 5 бизнесменов из РФ об исключении из санкционного списка
БРЮССЕЛЬ, 26 мар - ПРАЙМ. Суд ЕС в четверг отклонил иски пяти российских бизнесменов, включая сооснователя Альфа-банка Германа Хана, добивавшихся исключения из санкционного списка Евросоюза.
"В сегодняшнем решении Суд отклонил все апелляции", - говорится в документе.
Речь шла о делах сооснователя Альфа-банка
Германа Хана, бизнесмена Дмитрия Пумпянского, бывшего заместителя генерального директора Яндекса
Тиграна Худавердяна, председателя совета директоров Магнитогорского металлургического комбината Виктора Рашникова
, а также основателя и бывшего основного владельца группы "Уралхим
" Дмитрия Мазепина.
Суд ЕС счел, что любой российский бизнесмен, чья деятельность приносит доход в государственный бюджет, может быть включен в санкционные списки, независимо от его связи с государством.
Ранее бельгийский адвокат Валериус Островскис, специализирующийся на европейских санкциях, сообщил РИА Новости, что суд Евросоюза отменяет решения о санкциях против россиян примерно в 10-20% случаев, однако Совет ЕС часто повторно включает тех же лиц в санкционные списки на новых основаниях. По его словам, ЕС лишь в редких случаях присуждали компенсацию ущерба лицам, попавшим под санкции.