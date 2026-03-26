Набиуллина рассказала, сколько россиян имеют сбережения

Примерно 30-40% россиян имеют сбережения, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая на пленарном заседании Госдумы. | 26.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-26T14:28+0300

МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Примерно 30-40% россиян имеют сбережения, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая на пленарном заседании Госдумы. "Имеют сбережения, действительно, не так много людей, где-то от 30% до 40% имеют сбережения", - сказала глава регулятора. Она подчеркнула, что у таких граждан должна быть возможность вкладывать - а они вкладывают только в случае, если процентные ставки выше инфляционных ожиданий.

