СМИ: ЕС в четверг примет решение по торговой сделке с США

Евросоюз в четверг, как ожидается, ратифицирует торговую сделку с США, пишет издание Politico.

2026-03-26T11:32+0300

МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Евросоюз в четверг, как ожидается, ратифицирует торговую сделку с США, пишет издание Politico. Ранее Европарламент заморозил ратификацию торгового соглашения между ЕС и США после того, как президент США Дональд Трамп пригрозил введением пошлин против европейских союзников, которые выступили против его позиции по Гренландии. Ряд лидеров ЕС позднее высказались за одобрение сделки ввиду того, что Трамп отказался от использования силы в Гренландии. "После нескольких месяцев политических конфликтов Европарламент в 11.00 (13.00 мск) проголосует, имплементировать ли соглашение... Ожидается, что предложение будет одобрено", - говорится в публикации. При этом отмечается, что заручиться поддержкой большинства за ратификацию было непросто, так как все более резкий тон Вашингтона в отношении Евросоюза изменил настрой части депутатов ЕП. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и Трамп 27 июля 2025 года достигли торгового соглашения, согласно которому почти ко всему экспорту из ЕС в Штаты теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15%. Кроме того, Евросоюз обязался закупать у Соединенных Штатов сжиженный природный газ, ядерное топливо и оружие на сумму 750 миллиардов долларов к 2028 году и американские чипы для своих вычислительных центров на сумму не менее 40 миллиардов долларов. ЕС также планирует существенно увеличить закупки военного и оборонного оборудования у США.

