Европарламент поддержал законы для выполнения части ЕС в сделке с США
БРЮССЕЛЬ, 26 мар – ПРАЙМ. Европарламент поддержал законодательство для выполнения части ЕС в рамках торговой сделки с США после споров вокруг него, следует из результата голосования.
Ранее Европарламент заморозил ратификацию торгового соглашения между ЕС и США после того, как президент США Дональд Трамп пригрозил введением пошлин против европейских союзников, которые выступили против его позиции по Гренландии. Ряд лидеров ЕС позднее высказались за одобрение сделки ввиду того, что Трамп отказался от использования силы в Гренландии. Газета Politico писала, что в четверг Евросоюз, как ожидается, ратифицирует сделку.
Из 642 присутствовавших евродепутатов 417 поддержали проект, 154 проголосовали против, 71 воздержался.
Ранее в четверг газета Financial Times со ссылкой на председателя комитета Европарламента по международной торговле Бернда Ланге сообщила, что Евросоюз в рамках торговой сделки с США хочет выдвинуть жесткие условия, в том числе отмену соглашения в том случае, если Вашингтон введет в отношении него новые пошлины.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и Трамп 27 июля 2025 года достигли торгового соглашения, согласно которому почти ко всему экспорту из ЕС в Штаты теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15%. Кроме того, Евросоюз обязался закупать у Соединенных Штатов сжиженный природный газ, ядерное топливо и оружие на сумму 750 миллиардов долларов к 2028 году и американские чипы для своих вычислительных центров на сумму не менее 40 миллиардов долларов. ЕС также планирует существенно увеличить закупки военного и оборонного оборудования у США.