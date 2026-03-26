Магаданские семьи получат по 300 тысяч рублей за рождение третьего ребенка

Все семьи Магаданской области, независимо от возраста, получат по 300 тысяч рублей за рождение третьего ребенка, сообщил губернатор Сергей Носов.

2026-03-26T06:28+0300

магаданская область

МАГАДАН, 26 мар - ПРАЙМ. Все семьи Магаданской области, независимо от возраста, получат по 300 тысяч рублей за рождение третьего ребенка, сообщил губернатор Сергей Носов. "Семьи в Магаданской области, у которых родился третий или последующий ребенок, получат единовременную региональную выплату в размере 300 тысяч рублей. Ранее мера поддержки действовала только для молодых родителей до 35 лет. Теперь все наши большие семьи независимо от возраста смогут получить материальную помощь", - написал Носов в своем канале в Max.

