Путин оценил сверхприбыль в связи с ближневосточным кризисом, заявил Шохин - 26.03.2026, ПРАЙМ
Путин оценил сверхприбыль в связи с ближневосточным кризисом, заявил Шохин
МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин на встрече с бизнесом сообщил, что сверхприбыль в связи с кризисом на Ближнем Востоке не будет долгой, рассказал глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин. В четверг Путин принял участие в съезде Российского союза промышленников и предпринимателей в национальном центре "Россия". "Президент дал понять, что сверхприбыль, связанная с ближневосточным кризисом, долгой не будет", - сказал Шохин журналистам. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.
Шохин: Путин заявил, что сверхприбыль из-за кризиса на Ближнем Востоке не будет долгой

МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин на встрече с бизнесом сообщил, что сверхприбыль в связи с кризисом на Ближнем Востоке не будет долгой, рассказал глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.
В четверг Путин принял участие в съезде Российского союза промышленников и предпринимателей в национальном центре "Россия".
"Президент дал понять, что сверхприбыль, связанная с ближневосточным кризисом, долгой не будет", - сказал Шохин журналистам.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.
