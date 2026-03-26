https://1prime.ru/20260326/shokhin-868662728.html

Шохин: российским компаниям надо рассчитывать на глобальное урегулирование

Российским компаниям следует рассчитывать на глобальное урегулирование конфликтов, в том числе и украинского, с последующим снятием санкций, но прежде всего... | 26.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-26T21:30+0300

экономика

россия

ближний восток

владимир путин

александр шохин

минфин

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/1a/868662575_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_4102e3532ea773fb88e43fd9482ae556.jpg

МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Российским компаниям следует рассчитывать на глобальное урегулирование конфликтов, в том числе и украинского, с последующим снятием санкций, но прежде всего надо полагаться на себя и повышать производительность, высказал мнение глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин по итогам встречи президента России Владимира Путина с представителями бизнеса. В четверг Путин принял участие в съезде Российского союза промышленников и предпринимателей в национальном центре "Россия". Встреча с бизнесом началась после пленарного заседания съезда и продлилась около двух часов. “Надо рассчитывать на, может быть, глобальное урегулирование, в том числе и в контексте украинского кризиса, и последующее снятие санкций. Но самое главное - рассчитывать на себя, на рост производительности, на защиту и продвижение своих интересов, в том числе за рубежом”, - сказал Шохин журналистам. Он также рассказал, что Путин поделился мыслями об урегулировании кризиса на Ближнем Востоке в ближайшие 3-4 недели, и поэтому сверхприбыль Минфина и российских компаний не будет долгой. Ежегодный съезд Российского союза промышленников и предпринимателей традиционно завершает Недели российского бизнеса (НРБ). РИА Новости выступает генеральным информационным партнером НРБ.

ближний восток

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, ближний восток, владимир путин, александр шохин, минфин