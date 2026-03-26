Авиакомпанию S7 оштрафовали за овербукинг

Авиакомпанию S7 Airlines ("Сибирь") вновь оштрафовали за овербукинг в аэропортах Барнаула и Новосибирска, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура. | 26.03.2026, ПРАЙМ
Бизнес, НОВОСИБИРСК, РФ, Красноярск, аэропорт Толмачево, Воздушный транспорт
Авиакомпанию S7 повторно оштрафовали за овербукинг в аэропортах Барнаула и Новосибирска

НОВОСИБИРСК, 26 мар - ПРАЙМ. Авиакомпанию S7 Airlines ("Сибирь") вновь оштрафовали за овербукинг в аэропортах Барнаула и Новосибирска, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

"Установлено, что осенью 2025 года в международных аэропортах Новосибирск (Толмачево) им. А.И. Покрышкина и Барнаул им. Г.С. Титова 14 пассажирам, планировавшим вылет в города Тюмень, Красноярск, Улан-Удэ, Екатеринбург и Москва, неправомерно в одностороннем порядке отказано в реализации воздушной перевозки, поскольку число зарегистрированных пассажиров превысило количество мест на борту воздушных судов", - говорится в сообщении.

По инициативе транспортных прокуроров авиакомпанию привлекли к административной ответственности по части 2 статьи 14.4 КоАП РФ (оказание услуг с нарушением установленных законодательством РФ требований, совершенное повторно), с назначением наказания в виде штрафа в общей сумме 75 тысяч рублей.
