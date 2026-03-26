Силуанов рассказал о работе Минфина с расходами госбюджета

2026-03-26T12:03+0300

МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Минфин России активно работает с расходами госбюджета, в рамках "нулевого бюджетирования" пересматривает старые решения, сохраняя приоритет сферам технологического суверенитета и более адресной социальной помощи, заявил министр финансов Антон Силуанов. "Мы активно работаем с расходами. Пересматриваем старые решения, у нас так называемое "нулевое бюджетирование". При сохранении приоритетов, в первую очередь, на технологический суверенитет, на то, чтобы более адресно подходить к распределению мер социальной помощи ", - сказал он в рамках съезда РСПП. Работа эта непростая, но очень важная, и сегодня правительство активно в нее погружено, подчеркнул Силуанов. Ежегодный съезд Российского союза промышленников и предпринимателей традиционно завершает Недели российского бизнеса (НРБ). РИА Новости выступает генеральным информационным партнером НРБ.

финансы, россия, антон силуанов, минфин рф, рспп