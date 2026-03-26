https://1prime.ru/20260326/siluanov-868640264.html
Силуанов рассказал о работе Минфина с расходами госбюджета
финансы
россия
антон силуанов
минфин рф
рспп
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/1a/868639811_0:0:3291:1852_1920x0_80_0_0_ea3dca1108f56d7dcc64f30cb38bb13f.jpg
МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Минфин России активно работает с расходами госбюджета, в рамках "нулевого бюджетирования" пересматривает старые решения, сохраняя приоритет сферам технологического суверенитета и более адресной социальной помощи, заявил министр финансов Антон Силуанов. "Мы активно работаем с расходами. Пересматриваем старые решения, у нас так называемое "нулевое бюджетирование". При сохранении приоритетов, в первую очередь, на технологический суверенитет, на то, чтобы более адресно подходить к распределению мер социальной помощи ", - сказал он в рамках съезда РСПП. Работа эта непростая, но очень важная, и сегодня правительство активно в нее погружено, подчеркнул Силуанов. Ежегодный съезд Российского союза промышленников и предпринимателей традиционно завершает Недели российского бизнеса (НРБ). РИА Новости выступает генеральным информационным партнером НРБ.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/1a/868639811_225:0:2956:2048_1920x0_80_0_0_f964a1206f96068f924f2ede1aba2813.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
