https://1prime.ru/20260326/siluanov-868660972.html

Силуанов назвал задачи, которые стоят сейчас перед Минфином

Минфин РФ сейчас будет работать над сбалансированностью бюджета, повышать собираемость платежей и проводить обеление экономики, заявил журналистам министр... | 26.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-26T20:36+0300

экономика

финансы

россия

рф

антон силуанов

владимир путин

минфин рф

фнб

фтс россии

https://cdnn.1prime.ru/img/76427/05/764270521_0:0:1501:844_1920x0_80_0_0_06eea2eea035df27630cf20fb1daabc6.jpg

МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Минфин РФ сейчас будет работать над сбалансированностью бюджета, повышать собираемость платежей и проводить обеление экономики, заявил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов. "Последнее время мы только и делали, что задействовали средства из ФНБ. И сейчас будем работать с расходами, с собираемостью, с обелением (экономики - ред.). С тем, чтобы сбалансировать бюджет", - сказал Силуанов в кулуарах Съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Минфин России активно работает с расходами госбюджета, в рамках "нулевого бюджетирования" пересматривает старые решения, сохраняя приоритет сферам технологического суверенитета и более адресной социальной помощи, заявил Силуанов в ходе выступления на пленарном заседании съезда. Работа эта непростая, но очень важная, и сегодня правительство активно в нее погружено, подчеркнул министр. На прошлой неделе Силуанов заявил, что большая ответственность в рамках реализации задачи по обелению экономики ложится на Федеральную таможенную службу (ФТС) РФ, в улучшении администрирования и сбора таможенных платежей есть значительные резервы повышения доходной базы бюджета РФ. Обеление российской экономики является важнейшей задачей, стоящей перед правительством, заявлял ранее президент РФ Владимир Путин. Ранее в марте Силуанов говорил, что план по обелению российской экономики подготовлен в правительстве и будет реализован в текущем году. Ежегодный съезд Российского союза промышленников и предпринимателей традиционно завершает Недели российского бизнеса (НРБ). РИА Новости выступает генеральным информационным партнером НРБ.

https://1prime.ru/20260326/minfin-868658814.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

