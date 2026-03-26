Силуанов назвал задачи, которые стоят сейчас перед Минфином - 26.03.2026, ПРАЙМ
Силуанов назвал задачи, которые стоят сейчас перед Минфином
МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Минфин РФ сейчас будет работать над сбалансированностью бюджета, повышать собираемость платежей и проводить обеление экономики, заявил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов. "Последнее время мы только и делали, что задействовали средства из ФНБ. И сейчас будем работать с расходами, с собираемостью, с обелением (экономики - ред.). С тем, чтобы сбалансировать бюджет", - сказал Силуанов в кулуарах Съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Минфин России активно работает с расходами госбюджета, в рамках "нулевого бюджетирования" пересматривает старые решения, сохраняя приоритет сферам технологического суверенитета и более адресной социальной помощи, заявил Силуанов в ходе выступления на пленарном заседании съезда. Работа эта непростая, но очень важная, и сегодня правительство активно в нее погружено, подчеркнул министр. На прошлой неделе Силуанов заявил, что большая ответственность в рамках реализации задачи по обелению экономики ложится на Федеральную таможенную службу (ФТС) РФ, в улучшении администрирования и сбора таможенных платежей есть значительные резервы повышения доходной базы бюджета РФ. Обеление российской экономики является важнейшей задачей, стоящей перед правительством, заявлял ранее президент РФ Владимир Путин. Ранее в марте Силуанов говорил, что план по обелению российской экономики подготовлен в правительстве и будет реализован в текущем году. Ежегодный съезд Российского союза промышленников и предпринимателей традиционно завершает Недели российского бизнеса (НРБ). РИА Новости выступает генеральным информационным партнером НРБ.
