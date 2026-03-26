В Словении дизтоплива нет на 33 процентах заправок на фоне энергокризиса
2026-03-26T16:39+0300
энергетика
словения
mol
shell
БЕЛГРАД, 26 мар – ПРАЙМ. Дизтопливо в четверг отсутствует на 33% автозаправок Словении, бензина нет на 23% АЗС на фоне энергокризиса, свидетельствуют данные словенского топливного портала Kje je gorivo? Правительство Словении приняло решение снизить акцизы и наценки на топливо на АЗС. Ограничения заработали во вторник. Они не действуют на международных автомагистралях, потому цена литра дизтоплива там уже достигла двух евро. При этом решение властей не смогло полностью остановить подорожание топлива и вызвало ажиотаж среди потребителей. Согласно данным словенского топливного портала, днем в четверг дизель отсутствует на 200 АЗС или 33%, бензина нет на 136 или 23%. В среду дизтоплива не было на 37%, бензина - на 24% АЗС, во вторник - на 41% и 27% АЗС соответственно. Цены на топливо на АЗС вне автомагистралей и скоростных трасс в Словении выросли в ночь на вторник. Литр бензина АИ-95 подорожал на 11,5 цента до 1,581 евро, литр дизеля на 16,8 цента до 1,696 евро, а литр солярки на 18,3 цента до 1,342 евро. Венгерская MOL и британская Shell в Словении в середине марта ограничили продажу нефтепродуктов на своих автозаправках для легковых и грузовых автомобилей на фоне энергокризиса. MOL - на 30 литров для легковых и 100 литров для грузовых автомобилей, Shell - на 100 и 200 литров соответственно. Затем кабмин ввел ограничения на продажу до 50 литров физическим и до 200 юридическим лицам по всей стране. Правительство призвало крупнейшую нефтяную компанию Pertrol принять меры и обеспечить все свои заправки достаточным количеством топлива.
