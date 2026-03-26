Sony и Honda прекратили проект совместной разработки электромобиля Afeela1
2026-03-26T05:55+0300
ТОКИО, 26 мар – ПРАЙМ. Производитель электроники Sony и автоконцерн Honda объявили о прекращении проекта совместной разработки и продажи электромобиля Afeela1.
Прекращение проекта связано с пересмотром автостроителем Honda своей стратегии по созданию электромобилей в связи неблагоприятным финансовым прогнозом на этом направлении, что сделало невозможным использование его технологий и заводов.
Электромобиль с использованием искусственного интеллекта и высокотехнологичной поддержки вождения должен был в этом году поступить заказчикам в США, а затем и в Японии.
