https://1prime.ru/20260326/sony-868630566.html

Sony и Honda прекратили проект совместной разработки электромобиля Afeela1

Sony и Honda прекратили проект совместной разработки электромобиля Afeela1 - 26.03.2026, ПРАЙМ

Sony и Honda прекратили проект совместной разработки электромобиля Afeela1

Производитель электроники Sony и автоконцерн Honda объявили о прекращении проекта совместной разработки и продажи электромобиля Afeela1. | 26.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-26T05:55+0300

2026-03-26T05:55+0300

2026-03-26T05:55+0300

бизнес

технологии

сша

япония

honda

sony

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868630566.jpg?1774493707

ТОКИО, 26 мар – ПРАЙМ. Производитель электроники Sony и автоконцерн Honda объявили о прекращении проекта совместной разработки и продажи электромобиля Afeela1. Прекращение проекта связано с пересмотром автостроителем Honda своей стратегии по созданию электромобилей в связи неблагоприятным финансовым прогнозом на этом направлении, что сделало невозможным использование его технологий и заводов. Электромобиль с использованием искусственного интеллекта и высокотехнологичной поддержки вождения должен был в этом году поступить заказчикам в США, а затем и в Японии.

сша

япония

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, технологии, сша, япония, honda, sony