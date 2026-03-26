"Оставят ни с чем". На Западе испугались шага США против Украины

Поддержка со стороны США премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в преддверии выборов на фоне конфликта между Будапештом и Киевом выявила серьезные разногласия...

2026-03-26T23:19+0300

МОСКВА, 26 мар — ПРАЙМ. Поддержка со стороны США премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в преддверии выборов на фоне конфликта между Будапештом и Киевом выявила серьезные разногласия внутри НАТО, сообщает AntiDiplomatico."Венгерские выборы стали новой точкой раскола в Атлантическом альянсе. Почти все европейские государства, за редким исключением, выступают против Орбана, тогда как США, с одной стороны, поддерживают венгерского лидера, а с другой — снова готовы оставить Киев ни с чем", — говорится в публикации.Подчеркивается, что противоречия между Венгрией, США и Евросоюзом вызывают обеспокоенность на Украине."Киевским нацистам еще предстоит немало попортить себе нервы из-за противостояния между Будапештом, Вашингтоном и Брюсселем", — пишет издание.По мнению автора материала, на этом фоне Киев пытается вовлечься в конфликт на Ближнем Востоке, чтобы снизить давление со стороны западных спонсоров, однако это может стать для него "последним аккордом".Ранее Евросоюз опубликовал документ, согласно которому Венгрия и Словакия не поддержали итоговые выводы саммита ЕС по Украине. Орбан, комментируя кредит ЕС на 90 миллиардов евро для Киева, заявил, что Будапешт поддержит Украину только после прекращения блокировки транзита российской нефти по трубопроводу "Дружба".Будапешт 18 февраля приостановил поставки дизеля на Украину, а 20 февраля заблокировал выделение Киеву кредита от Евросоюза на 90 миллиардов евро до восстановления прокачки нефти из России. Как пояснил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, это стало ответом на шантаж киевского режима, который по политическим причинам не возобновляет транзит нефти по "Дружбе", пытаясь спровоцировать энергетический кризис в стране и повлиять на апрельские выборы.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

