"Оставят ни с чем". На Западе испугались шага США против Украины - 26.03.2026, ПРАЙМ
"Оставят ни с чем". На Западе испугались шага США против Украины
"Оставят ни с чем". На Западе испугались шага США против Украины - 26.03.2026, ПРАЙМ
"Оставят ни с чем". На Западе испугались шага США против Украины
Поддержка со стороны США премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в преддверии выборов на фоне конфликта между Будапештом и Киевом выявила серьезные разногласия... | 26.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-26T23:19+0300
2026-03-26T23:19+0300
киев
будапешт
петер сийярто
венгрия
виктор орбан
нато
ес
МОСКВА, 26 мар — ПРАЙМ. Поддержка со стороны США премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в преддверии выборов на фоне конфликта между Будапештом и Киевом выявила серьезные разногласия внутри НАТО, сообщает AntiDiplomatico."Венгерские выборы стали новой точкой раскола в Атлантическом альянсе. Почти все европейские государства, за редким исключением, выступают против Орбана, тогда как США, с одной стороны, поддерживают венгерского лидера, а с другой — снова готовы оставить Киев ни с чем", — говорится в публикации.Подчеркивается, что противоречия между Венгрией, США и Евросоюзом вызывают обеспокоенность на Украине."Киевским нацистам еще предстоит немало попортить себе нервы из-за противостояния между Будапештом, Вашингтоном и Брюсселем", — пишет издание.По мнению автора материала, на этом фоне Киев пытается вовлечься в конфликт на Ближнем Востоке, чтобы снизить давление со стороны западных спонсоров, однако это может стать для него "последним аккордом".Ранее Евросоюз опубликовал документ, согласно которому Венгрия и Словакия не поддержали итоговые выводы саммита ЕС по Украине. Орбан, комментируя кредит ЕС на 90 миллиардов евро для Киева, заявил, что Будапешт поддержит Украину только после прекращения блокировки транзита российской нефти по трубопроводу "Дружба".Будапешт 18 февраля приостановил поставки дизеля на Украину, а 20 февраля заблокировал выделение Киеву кредита от Евросоюза на 90 миллиардов евро до восстановления прокачки нефти из России. Как пояснил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, это стало ответом на шантаж киевского режима, который по политическим причинам не возобновляет транзит нефти по "Дружбе", пытаясь спровоцировать энергетический кризис в стране и повлиять на апрельские выборы.
https://1prime.ru/20260326/tramp-868666473.html
https://1prime.ru/20260326/putin-868666159.html
киев
будапешт
венгрия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/24/842192464_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_beee82c90ce6a1d7cf1bf9f44459ed78.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
киев, будапешт, петер сийярто, венгрия, виктор орбан, нато, ес
Киев, Будапешт, Петер Сийярто, ВЕНГРИЯ, Виктор Орбан, НАТО, ЕС
23:19 26.03.2026
 
"Оставят ни с чем". На Западе испугались шага США против Украины

AD: поддержка Орбана Вашингтоном обнажила раскол в НАТО

МОСКВА, 26 мар — ПРАЙМ. Поддержка со стороны США премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в преддверии выборов на фоне конфликта между Будапештом и Киевом выявила серьезные разногласия внутри НАТО, сообщает AntiDiplomatico.
"Венгерские выборы стали новой точкой раскола в Атлантическом альянсе. Почти все европейские государства, за редким исключением, выступают против Орбана, тогда как США, с одной стороны, поддерживают венгерского лидера, а с другой — снова готовы оставить Киев ни с чем", — говорится в публикации.
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 26.03.2026
"Это не наша война". Трамп сделал внезапное заявление об Украине
Вчера, 23:14
Подчеркивается, что противоречия между Венгрией, США и Евросоюзом вызывают обеспокоенность на Украине.
"Киевским нацистам еще предстоит немало попортить себе нервы из-за противостояния между Будапештом, Вашингтоном и Брюсселем", — пишет издание.
По мнению автора материала, на этом фоне Киев пытается вовлечься в конфликт на Ближнем Востоке, чтобы снизить давление со стороны западных спонсоров, однако это может стать для него "последним аккордом".
Ранее Евросоюз опубликовал документ, согласно которому Венгрия и Словакия не поддержали итоговые выводы саммита ЕС по Украине. Орбан, комментируя кредит ЕС на 90 миллиардов евро для Киева, заявил, что Будапешт поддержит Украину только после прекращения блокировки транзита российской нефти по трубопроводу "Дружба".
Будапешт 18 февраля приостановил поставки дизеля на Украину, а 20 февраля заблокировал выделение Киеву кредита от Евросоюза на 90 миллиардов евро до восстановления прокачки нефти из России. Как пояснил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, это стало ответом на шантаж киевского режима, который по политическим причинам не возобновляет транзит нефти по "Дружбе", пытаясь спровоцировать энергетический кризис в стране и повлиять на апрельские выборы.
Президент России Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 26.03.2026
Заявление Путина об Иране поразило журналиста
Вчера, 23:07
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
КиевБудапештПетер СийяртоВЕНГРИЯВиктор ОрбанНАТОЕС
 
 
