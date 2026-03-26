США резко сократили импорт стали

Импорт стали США в феврале сократился на 37,6% в годовом выражении - до 1,663 миллиона тонн нетто, согласно предварительным данным отраслевого института...

2026-03-26T10:00+0300

МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Импорт стали США в феврале сократился на 37,6% в годовом выражении - до 1,663 миллиона тонн нетто, согласно предварительным данным отраслевого института American Iron and Steel Institute (AISI). "Американский институт черной металлургии (AISI) сообщил в четверг, что в феврале 2026 года США импортировали в объеме 1,663 миллиона тонн нетто, в том числе готового проката в 1,171 миллиона тонн нетто... Общий объем импорта стали и готового проката сократился на 37,6% и 38,5% соответственно по сравнению с 2025 годом", - говорится в сообщении.Крупнейшими поставщиками стали в США в феврале осталась как и месяц ранее Южная Корея с отгрузками в 305 тысяч тонн нетто, что на 13,6% меньше показателя февраля 2025 года, на втором месте - Бразилия (247 тысяч тонн нетто, снижение примерно в два раза) и Канада, чьи поставки снизились на 60,8% - до 225 тысяч тонн нетто. Пятерку крупнейших экспортеров замкнули Мексика, чьи отгрузки сократились на 45,3% - до 175 тысяч тонн нетто, и Япония, снизившая поставки на 13,8% - до 141 тысячи тонн нетто, отмечает AISI. American Iron and Steel Institute (AISI) - организация, занимающаяся вопросами металлургической промышленности в США, а также разработкой стандартов для стали и технологий ее производства. Основана в 1855 году.

