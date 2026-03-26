ММК ожидает введения акциза на импортную сталь в ближайшее время - 26.03.2026, ПРАЙМ
ММК ожидает введения акциза на импортную сталь в ближайшее время
ММК ожидает введения акциза на импортную сталь в ближайшее время
2026-03-26T11:08+0300
Рашников: ММК ожидает введения акциза на импортную сталь в течение 3-4 месяцев

Магнитогорский металлургический комбинат. Архивное фото
МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) ожидает введения акциза на импортную сталь для защиты внутреннего рынка в ближайшее время, в течение 3-4 месяцев, заявил журналистам председатель совета директоров предприятия Виктор Рашников в кулуарах съезда РСПП.
"Они происходят... Мы сейчас обратились, чтобы защитить наш металлопрокат от китайского металлопроката. С нас акциз, с нашего (металлопроката - ред.) берется, а акциз с компаний от Китая и Казахстана не берется. Поэтому мы обратились, я думаю, что будет введен в ближайшее время", - ответил он на вопрос, ожидаются ли в скором времени какие-либо меры от государства по защите внутреннего рынка при ввозе импортной стали.
"На импортную сталь... я думаю, что, наверное, в течение трех, может быть, четырех месяцев", - прокомментировал Рашников ожидаемые сроки введения акциза на импортную сталь.
Ежегодный съезд Российского союза промышленников и предпринимателей традиционно завершает Недели российского бизнеса (НРБ). РИА Новости выступает генеральным информационным партнером НРБ.
 
