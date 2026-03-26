https://1prime.ru/20260326/stal-868637864.html

ММК ожидает введения акциза на импортную сталь в ближайшее время

2026-03-26T11:08+0300

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/1a/868637712_0:243:2773:1803_1920x0_80_0_0_907d33bc76b561a232842d381bc0bf1c.jpg

МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) ожидает введения акциза на импортную сталь для защиты внутреннего рынка в ближайшее время, в течение 3-4 месяцев, заявил журналистам председатель совета директоров предприятия Виктор Рашников в кулуарах съезда РСПП. "Они происходят... Мы сейчас обратились, чтобы защитить наш металлопрокат от китайского металлопроката. С нас акциз, с нашего (металлопроката - ред.) берется, а акциз с компаний от Китая и Казахстана не берется. Поэтому мы обратились, я думаю, что будет введен в ближайшее время", - ответил он на вопрос, ожидаются ли в скором времени какие-либо меры от государства по защите внутреннего рынка при ввозе импортной стали. "На импортную сталь... я думаю, что, наверное, в течение трех, может быть, четырех месяцев", - прокомментировал Рашников ожидаемые сроки введения акциза на импортную сталь. Ежегодный съезд Российского союза промышленников и предпринимателей традиционно завершает Недели российского бизнеса (НРБ). РИА Новости выступает генеральным информационным партнером НРБ.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, китай, казахстан, виктор рашников, рспп, промышленность