Старт производства и продаж электромобиля "Атом" начнется весной

Старт производства и продаж электромобиля "Атом" начнется весной - 26.03.2026, ПРАЙМ

Старт производства и продаж электромобиля "Атом" начнется весной

Старт производства и продаж российского электромобиля "Атом" начнутся весной текущего года, сообщили РИА Новости в пресс-службе одноименной компании. | 26.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-26T03:38+0300

2026-03-26T03:38+0300

2026-03-26T03:38+0300

бизнес

промышленность

рф

антон алиханов

минпромторг

МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Старт производства и продаж российского электромобиля "Атом" начнутся весной текущего года, сообщили РИА Новости в пресс-службе одноименной компании. "Старт производства и продаж электромобиля "Атом" запланирован на весну текущего года. Более подробная информация появится позже", - сообщили в пресс-службе. Глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в сентябре прошлого года выражал надежду, что массовое производство и выход на рынок автомобиля состоятся в 2026 году. Позднее министр сообщил, что в 2026 году объем выпуска "Атома" составит 5-6 тысяч машин. Проект этого российского электромобиля реализует АО "Кама". Разработчик в начале июля 2025 года сообщал, что уровень локализации "Атома" на старте производства составит 65-70%.

рф

бизнес, промышленность, рф, антон алиханов, минпромторг