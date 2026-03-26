Старт производства и продаж электромобиля "Атом" начнется весной
Старт производства и продаж электромобиля "Атом" начнется весной - 26.03.2026, ПРАЙМ
Старт производства и продаж электромобиля "Атом" начнется весной
Старт производства и продаж российского электромобиля "Атом" начнутся весной текущего года, сообщили РИА Новости в пресс-службе одноименной компании.
2026-03-26T03:38+0300
2026-03-26T03:38+0300
2026-03-26T03:38+0300
бизнес
промышленность
рф
антон алиханов
минпромторг
МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Старт производства и продаж российского электромобиля "Атом" начнутся весной текущего года, сообщили РИА Новости в пресс-службе одноименной компании.
"Старт производства и продаж электромобиля "Атом" запланирован на весну текущего года. Более подробная информация появится позже", - сообщили в пресс-службе.
Глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в сентябре прошлого года выражал надежду, что массовое производство и выход на рынок автомобиля состоятся в 2026 году. Позднее министр сообщил, что в 2026 году объем выпуска "Атома" составит 5-6 тысяч машин.
Проект этого российского электромобиля реализует АО "Кама". Разработчик в начале июля 2025 года сообщал, что уровень локализации "Атома" на старте производства составит 65-70%.
рф
бизнес, промышленность, рф, антон алиханов, минпромторг
Бизнес, Промышленность, РФ, Антон Алиханов, Минпромторг
Старт производства и продаж электромобиля "Атом" начнется весной
Старт производства и продаж электромобиля "Атом" начнут весной 2026 года
МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Старт производства и продаж российского электромобиля "Атом" начнутся весной текущего года, сообщили РИА Новости в пресс-службе одноименной компании.
"Старт производства и продаж электромобиля "Атом" запланирован на весну текущего года. Более подробная информация появится позже", - сообщили в пресс-службе.
Глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в сентябре прошлого года выражал надежду, что массовое производство и выход на рынок автомобиля состоятся в 2026 году. Позднее министр сообщил, что в 2026 году объем выпуска "Атома" составит 5-6 тысяч машин.
Проект этого российского электромобиля реализует АО "Кама". Разработчик в начале июля 2025 года сообщал, что уровень локализации "Атома" на старте производства составит 65-70%.