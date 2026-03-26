ВТБ назвал факторы, которые могут ускорить снижение ключевой ставки ЦБ - 26.03.2026, ПРАЙМ
ВТБ назвал факторы, которые могут ускорить снижение ключевой ставки ЦБ
10:10 26.03.2026 (обновлено: 10:21 26.03.2026)
 
ВТБ назвал факторы, которые могут ускорить снижение ключевой ставки ЦБ

Зампред правления ВТБ Пьянов назвал три влияющих на снижение ключевой ставки фактора

МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Факторами, которые могут ускорить снижение ключевой ставки Банка России, являются слабая экономическая активность, изменение цены отсечения по бюджетному правилу и укрепление рубля, считает первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов.
"Как мы и прогнозировали в нашем базовом прогнозе, на каждом заседании минус 50 базисных пунктов, пока мы двигаемся по этой траектории. Мы считаем, и я персонально считаю, что есть три фактора, которые могут ускорить движение траектории по снижению ключевой ставки вниз, ниже, чем наш базовый сценарий", - сказал он.
Первый фактор – это динамика ВВП.
"Мы видим пока слабую динамику экономической активности. В прогнозе ЦБ динамика ВВП первого квартала 1,6%, за январь – минус 2,1%", - отметил он.
По мнению Пьянова, слабая экономическая активность "может заставить" Банк России активнее снижать ключевую ставку.
Он добавил, что о том, как экономика России развивалась в первом квартале станет известно только в мае. "Поэтому эта информация с большим лагом будет влиять на решение Банка России", - пояснил Пьянов.
"Второй важный фактор - это изменение цены отсечения в новом бюджетном правиле. Недавно была коммуникация со стороны Минфина, что это не затронет 2026 год, а затронет следующую трехлетку 2027-2029 годов… Это может использоваться как дополнительный аргумент, поскольку меньшая цена будет сокращать долю бюджетных расходов и силу бюджетного импульса ВВП. И может являться обоснованием для более быстрого снижения ключевой ставки", - считает Пьянов.
Третий фактор – более крепкий рубль, добавил он. По мнению первого зампреда, все аналитики будут пересматривать курс рубля на более крепкий в 2026 году, потому что складывается "идеальный попутный ветер для рубля".
ЦБ РФ по итогам заседания 20 марта ожидаемо снизил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта - до 15% годовых.
