https://1prime.ru/20260326/stavka-868636098.html

ВТБ назвал факторы, которые могут ускорить снижение ключевой ставки ЦБ

Факторами, которые могут ускорить снижение ключевой ставки Банка России, являются слабая экономическая активность, изменение цены отсечения по бюджетному...

2026-03-26T10:10+0300

банки

финансы

россия

рф

втб

минфин

ключевая ставка

https://cdnn.1prime.ru/img/84140/69/841406965_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_d5776f6605cf526df59402e0195df8c3.jpg

МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Факторами, которые могут ускорить снижение ключевой ставки Банка России, являются слабая экономическая активность, изменение цены отсечения по бюджетному правилу и укрепление рубля, считает первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов. "Как мы и прогнозировали в нашем базовом прогнозе, на каждом заседании минус 50 базисных пунктов, пока мы двигаемся по этой траектории. Мы считаем, и я персонально считаю, что есть три фактора, которые могут ускорить движение траектории по снижению ключевой ставки вниз, ниже, чем наш базовый сценарий", - сказал он. Первый фактор – это динамика ВВП. "Мы видим пока слабую динамику экономической активности. В прогнозе ЦБ динамика ВВП первого квартала 1,6%, за январь – минус 2,1%", - отметил он. По мнению Пьянова, слабая экономическая активность "может заставить" Банк России активнее снижать ключевую ставку. Он добавил, что о том, как экономика России развивалась в первом квартале станет известно только в мае. "Поэтому эта информация с большим лагом будет влиять на решение Банка России", - пояснил Пьянов. "Второй важный фактор - это изменение цены отсечения в новом бюджетном правиле. Недавно была коммуникация со стороны Минфина, что это не затронет 2026 год, а затронет следующую трехлетку 2027-2029 годов… Это может использоваться как дополнительный аргумент, поскольку меньшая цена будет сокращать долю бюджетных расходов и силу бюджетного импульса ВВП. И может являться обоснованием для более быстрого снижения ключевой ставки", - считает Пьянов. Третий фактор – более крепкий рубль, добавил он. По мнению первого зампреда, все аналитики будут пересматривать курс рубля на более крепкий в 2026 году, потому что складывается "идеальный попутный ветер для рубля". ЦБ РФ по итогам заседания 20 марта ожидаемо снизил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта - до 15% годовых.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

