Костин рассказал, когда ключевая ставка ЦБ опустится до 12 процентов - 26.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260326/stavka-868659220.html
Костин рассказал, когда ключевая ставка ЦБ опустится до 12 процентов
Костин рассказал, когда ключевая ставка ЦБ опустится до 12 процентов - 26.03.2026, ПРАЙМ
Костин рассказал, когда ключевая ставка ЦБ опустится до 12 процентов
Ключевая ставка ЦБ РФ будет снижаться плавно, постепенно, и к концу года опустится до 12%, считает глава ВТБ Андрей Костин. | 26.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-26T19:45+0300
2026-03-26T19:45+0300
экономика
финансы
банки
рф
андрей костин
втб
https://cdnn.1prime.ru/img/82705/05/827050561_0:165:3055:1883_1920x0_80_0_0_959f9c17a85e913d6ae12af97020fe76.jpg
МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Ключевая ставка ЦБ РФ будет снижаться плавно, постепенно, и к концу года опустится до 12%, считает глава ВТБ Андрей Костин. "Ставка будет снижаться плавно, постепенно. Я думаю, что тренд в эту сторону, вряд ли (ключевая ставка - ред.) будет отскакивать вверх", - сказал он журналистам в кулуарах ежегодного съезда Российского союза промышленников и предпринимателей. "Мы считаем, что до конца года ставка снизится до 12%", - продолжил Костин. ЦБ РФ по итогам заседания 20 марта ожидаемо снизил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта - до 15% годовых. Ежегодный съезд Российского союза промышленников и предпринимателей традиционно завершает Недели российского бизнеса (НРБ). РИА Новости выступает генеральным информационным партнером НРБ.
https://1prime.ru/20260326/stavka-868636098.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82705/05/827050561_162:0:2893:2048_1920x0_80_0_0_708091b1baf298d1b91947831642d711.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, банки, рф, андрей костин, втб
Экономика, Финансы, Банки, РФ, Андрей Костин, ВТБ
19:45 26.03.2026
 
Костин рассказал, когда ключевая ставка ЦБ опустится до 12 процентов

Глава ВТБ Костин: ключевая ставка ЦБ РФ к концу года опустится до 12%

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкАндрей Костин
Андрей Костин - ПРАЙМ, 1920, 26.03.2026
Андрей Костин . Архивное фото
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Ключевая ставка ЦБ РФ будет снижаться плавно, постепенно, и к концу года опустится до 12%, считает глава ВТБ Андрей Костин.
"Ставка будет снижаться плавно, постепенно. Я думаю, что тренд в эту сторону, вряд ли (ключевая ставка - ред.) будет отскакивать вверх", - сказал он журналистам в кулуарах ежегодного съезда Российского союза промышленников и предпринимателей.
"Мы считаем, что до конца года ставка снизится до 12%", - продолжил Костин.
ЦБ РФ по итогам заседания 20 марта ожидаемо снизил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта - до 15% годовых.
Ежегодный съезд Российского союза промышленников и предпринимателей традиционно завершает Недели российского бизнеса (НРБ). РИА Новости выступает генеральным информационным партнером НРБ.
Здание ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 26.03.2026
10:10
 
ЭкономикаФинансыБанкиРФАндрей КостинВТБ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала