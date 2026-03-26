https://1prime.ru/20260326/stavka-868659220.html

Костин рассказал, когда ключевая ставка ЦБ опустится до 12 процентов

Костин рассказал, когда ключевая ставка ЦБ опустится до 12 процентов - 26.03.2026, ПРАЙМ

Костин рассказал, когда ключевая ставка ЦБ опустится до 12 процентов

Ключевая ставка ЦБ РФ будет снижаться плавно, постепенно, и к концу года опустится до 12%, считает глава ВТБ Андрей Костин. | 26.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-26T19:45+0300

2026-03-26T19:45+0300

2026-03-26T19:45+0300

экономика

финансы

банки

рф

андрей костин

втб

https://cdnn.1prime.ru/img/82705/05/827050561_0:165:3055:1883_1920x0_80_0_0_959f9c17a85e913d6ae12af97020fe76.jpg

МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Ключевая ставка ЦБ РФ будет снижаться плавно, постепенно, и к концу года опустится до 12%, считает глава ВТБ Андрей Костин. "Ставка будет снижаться плавно, постепенно. Я думаю, что тренд в эту сторону, вряд ли (ключевая ставка - ред.) будет отскакивать вверх", - сказал он журналистам в кулуарах ежегодного съезда Российского союза промышленников и предпринимателей. "Мы считаем, что до конца года ставка снизится до 12%", - продолжил Костин. ЦБ РФ по итогам заседания 20 марта ожидаемо снизил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта - до 15% годовых. Ежегодный съезд Российского союза промышленников и предпринимателей традиционно завершает Недели российского бизнеса (НРБ). РИА Новости выступает генеральным информационным партнером НРБ.

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, банки, рф, андрей костин, втб