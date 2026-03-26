Костин рассказал, когда ключевая ставка ЦБ опустится до 12 процентов
Костин рассказал, когда ключевая ставка ЦБ опустится до 12 процентов - 26.03.2026, ПРАЙМ
Костин рассказал, когда ключевая ставка ЦБ опустится до 12 процентов
Ключевая ставка ЦБ РФ будет снижаться плавно, постепенно, и к концу года опустится до 12%, считает глава ВТБ Андрей Костин. | 26.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-26T19:45+0300
2026-03-26T19:45+0300
2026-03-26T19:45+0300
экономика
финансы
банки
рф
андрей костин
втб
МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Ключевая ставка ЦБ РФ будет снижаться плавно, постепенно, и к концу года опустится до 12%, считает глава ВТБ Андрей Костин. "Ставка будет снижаться плавно, постепенно. Я думаю, что тренд в эту сторону, вряд ли (ключевая ставка - ред.) будет отскакивать вверх", - сказал он журналистам в кулуарах ежегодного съезда Российского союза промышленников и предпринимателей. "Мы считаем, что до конца года ставка снизится до 12%", - продолжил Костин. ЦБ РФ по итогам заседания 20 марта ожидаемо снизил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта - до 15% годовых. Ежегодный съезд Российского союза промышленников и предпринимателей традиционно завершает Недели российского бизнеса (НРБ). РИА Новости выступает генеральным информационным партнером НРБ.
https://1prime.ru/20260326/stavka-868636098.html
рф
финансы, банки, рф, андрей костин, втб
Экономика, Финансы, Банки, РФ, Андрей Костин, ВТБ
Костин рассказал, когда ключевая ставка ЦБ опустится до 12 процентов
Глава ВТБ Костин: ключевая ставка ЦБ РФ к концу года опустится до 12%
МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Ключевая ставка ЦБ РФ будет снижаться плавно, постепенно, и к концу года опустится до 12%, считает глава ВТБ Андрей Костин.
"Ставка будет снижаться плавно, постепенно. Я думаю, что тренд в эту сторону, вряд ли (ключевая ставка - ред.) будет отскакивать вверх", - сказал он журналистам в кулуарах ежегодного съезда Российского союза промышленников и предпринимателей.
"Мы считаем, что до конца года ставка снизится до 12%", - продолжил Костин
ЦБ РФ
по итогам заседания 20 марта ожидаемо снизил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта - до 15% годовых.
Ежегодный съезд Российского союза промышленников и предпринимателей традиционно завершает Недели российского бизнеса (НРБ). РИА Новости выступает генеральным информационным партнером НРБ.
ВТБ назвал факторы, которые могут ускорить снижение ключевой ставки ЦБ